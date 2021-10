Gracias AMLO siempre fuiste nuestro guía y seguiremos cumpliendo tu ley: Layda Sansores

Campeche.- La gobernadora Layda Sansores ofreció un mensaje muy afectuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador, recordando los años que compartieron de lucha en el movimiento de transformación antes de que llegara al poder.

Durante la conferencia mañanera de este 29 de octubre, la gobernadora de Campeche afirmó que seguirá obedeciendo la ley de AMLO, la cual consiste en no mentir y no robar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cedió la palabra a la gobernadora Layda Sansores, como lo hace con los gobernadores cuando visita algún estado, con el fin de que hablara en materia de de seguridad, no obstante, la ejecutiva de Campeche no señaló ningún dato al respecto.

Leer más: Tiene a todo mundo amenazado: Vicente Fox sobre AMLO

Tras no revelar información en materia de seguridad, Layda Sansores cambió inmediatamente el sentido de su discurso, aprovechó para agradecer al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por atender a Campeche, como lo haría cualquier gobernador.

“Darle las gracias al presidente por ponernos en el mapa del mundo, hoy estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur sureste, el sur-sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos obliga a trabajar por el desarrollo”, declaró la gobernadora de Campeche Layda Sansores.

Posteriormente, yendo más allá del acto protocolario donde se agradece a AMLO, la gobernadora Layda Sansores lanzó un mensaje más emotivo sobre su fiel decisión de seguir al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre otras cosas resaltó que era la primera vez que AMLO y ella se encontraban en Campeche, él como presidente y ella como gobernadora, al parecer en una clara referencia al resultado de los años de lucha política por transformar a México.

Leer más: AMLO solo pone excusas para evadir la realidad: Loret de Mola

“Gracias presidente, hoy es la primera vez lo veo aquí como presidente y yo como gobernadora, no puedo evitar la emoción, sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder, les digo, el poema que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley, no mentir, no robar, siempre la verdad, muchísimas gracias”, declaró Layda Sansores sobre AMLO.

Cabe señalar que Layda Sansores ha sido una seguidora y compañera de AMLO por al menos una década, también se señala que la gobernadora de Campeche milita en el partido político Morena, fundado por el presidente de México.