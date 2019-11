Graciela Domínguez seguirá al frente de la Jucopo

Sinaloa.- Tras las discrepancias entre los diputados de Morena, en donde se puso en duda la permanencia de Graciela Domínguez Nava como coordinadora de la bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada dijo que seguirá al frente mientras no haya una mayoría en su contra.

Expresó que el tiempo ya dará solución y condiciones a todos los conflictos, y que hasta el momento no se han podido reunir para dialogar la situación, por lo que mientras no haya una mayoría que haga cambios, seguirá al frente, pero que sabe que no es algo permanente: “Hacemos votos por que prevalezca el diálogo, y que como grupo parlamentario mayoritario seamos responsables en la conducción de este Congreso, más allá de las diferencias, que son muy notorias”.

Manifestó que cuando hay una crisis, se tienen que hacer varias valoraciones. No es un asunto en automático de una reunión, sino que hay que esperar ciertas circunstancias e ir valorando las condiciones.

Al enterarse de que cuatro diputados se habían retractado de firmar por la destitución de Graciela Domínguez, Cecilia Covarrubias declaró el pasado jueves que sus compañeros habían sido presionados con amenazas para cambiar de opinión.

Francisca Abelló Jordá aseguró que ni a ella ni a ningún otro de los diputados que se retractó fue amenazado o manipulado para que cambiara de opinión, y que se debe respetar que la única presidenta es Domínguez Nava.

Respaldo

Por su parte, la senadora Imelda Castro Castro respaldó el nombramiento que le fue otorgado a Graciela Domínguez Nava como coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local.

Reconoció que los legisladores pueden tomar decisiones sobre el nombramiento de su coordinadora, pero jurídicamente el cargo es representado actualmente por Graciela porque reunió los procedimientos para tal objetivo. “Si se quiere hacer un nombramiento a un nuevo coordinador, deberán reunir los requisitos legales, como convocar a todos los legisladores para que tenga validez”.

Consideró que en este conflicto no hay absolutamente nadie que pueda atenderlo, más que ellos mismos, por lo que tienen que abordar este asunto con mucho respeto al grupo parlamentario de Morena y al Poder Legislativo.

Sin afectar los cambios en la Jucopo: Ordaz

El gobernador Quirino Ordaz Coppel descartó la posibilidad de que se vea afectada la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo por el divisionismo que se está presentando Morena en el Congreso después de la propuesta de destitución de Graciela Domínguez Nava como presidenta de la Junta de Coordinación Política.

“Yo pienso que es otro poder, es interno y yo soy muy respetuoso de esa autonomía. La verdad es que mi relación con el Congreso es buena, hay colaboración, hay coordinación y vamos a seguir en esa ruta”, expresó el mandatario estatal.

No hay nadie que los mueva: Rocha Moya

El senador Rubén Rocha Moya dijo que las divisiones que se presentaron en el Congreso al querer destituir a Graciela Domínguez es un problema que deben de resolver los diputados, son cuestiones políticas y no especularía nada, así como que la situación no debe de preocuparle al estado.

Se deslindó de respaldar a Graciela Domínguez o a Cecilia Covarrubias, y rechazó que pudiera participar como mediador, ya que es un tema que tienen que resolver ellos mismo, que no afecta al estado.