Grave error político, sí Quirino veta las cuentas públicas: Morena

Sinaloa.- Sería un grave error político, si el gobernador veta los decretos de informes de cuentas públicas expedidas por el Congreso del Estado, determinó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Graciela Domínguez Nava.

Tras dos semanas de haberse votados las cuentas públicas y al no ver la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, la diputada de Morena, expresó que, la administración del gobernador, Quirino Ordaz, ha recaído en la burocracia al no publicar los decretos en cumplimiento a la ley y que, en el caso de las cuentas públicas sería un gran error político, no publicarlas, puesto que se trata de la fiscalización de los recursos que el mismo ejerció en el 2017.

Mencionó que, en los encuentros que ha sostenido con el Secretaría General de Gobierno, se le ha informado que los decretos de las cuentas públicas, aún se encuentran en revisión jurídica, a pesar de que ya se cumplió el plazo para su publicación, el cual era el 13 de agosto.