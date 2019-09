Greta Thunberg, la joven activista que lucha contra el cambio climático

La joven activista por el cambio climático Greta Thunberg, conocida por su reciente participación en la ONU, donde acusó de codicia a los líderes mundiales quienes, asegura, no hacen nada por detener el daño al medio ambiente y frenar las emisiones de carbono.

Greta Thunberg, que nació en la capital de Suecia en 2003, se inició como activista en 2018, a sus 15 años, cuando decidió faltar a sus clases para manifestarse frente al Parlamento sueco con la intención de detener el cambio climático.

Thunberg también es la creadora de 'Fridays for future' (Viernes por el Futuro, en español), una organización de jóvenes activistas en busca de crear políticas contra el calentamiento global.

Además de ser autora de dos libros, la carrera de la joven sueca en el activismo ha tenido una participación bastante activa, que incluye incluso un libro, y varios discursos.

El viaje de Thunberg a Estados Unidos

Con apenas 16 años es conocida por cruzar el Atlántico en un velero de "cero emisiones de carbono", el cual sarpó desde Plymouth el pasado 14 de agosto y llegaría hasta Nueva York.

Greta Thunberg, una activista climática sueca de 16 años, navega hacia el puerto de Nueva York a bordo del Malizia II, el miércoles 28 de agosto de 2019. Foto: AP

El viaje de 3 mil millas marinas de Greta duró 15 días, y fue documentado por la prensa internacional debido a que la activista llegaría a Estados Unidos para participar en la cumbre de las Naciones Unidas sobre las acciones que deben realizarse para detener el cambio climático.

El pasado 22 de agosto la joven se encontraba la mitad de su viaje, cuando comenzó a twittear sobre los incendios devastadores en las Amazonas.

Cumbre de Acción Climática en la ONU

La participación de Greta Thunberg en la sede de la ONU en Nueva York era un evento muy esperado por activistas alrededor del mundo.

Nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Si eligen fallarnos, yo les digo: nunca les perdonaremos. El cambio viene les guste o no

Condenó la activista sueca de 16 años.

"Ustedes me han robado mi infancia y aún así yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo y muriéndose y ustedes solo pueden hablar de dinero"



"Si nos fallan no se los vamos a perdonar", un emotivo y fuerte discurso de @GretaThunberg en la Cumbre de #AcciónClimática pic.twitter.com/U4OxFFfWpz — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 23, 2019

Su discurso sobre el calentamiento global, el cambio climático y así como sus reacciones ante las declaraciones hechas en el evento, impactaron mediáticamente internacionalmente.

La carrera de Greta en el activismo

Greta Thunberg cuenta que escuchó por primera vez sobre el cambio climático a sus 8 años, desde entonces no ha logrado entender por qué se hace tan poco para detener el daño.

Su primer manifestación fue una protesta escolar por el cambio climático, donde le tomarían una fotografía con un cartel que la convertiría en activista.

"Protesta escolar por el cambio climático", se lee en el cártel de Greta Thunberg, en la fotografía frente al Parlamento sueco que la lanzaría a los medios como una joven activista de 15 años. Foto: Anders Hellberg

En noviembre del 2018, Greta ofreció una charla TEDx Talks en Estocolmo, donde tocó el tema del camio climático una vez más. Ahí mencionó que el mundo tenía más 30 años, sin realizar acciones que pongan fin a las emisiones de carbono.

En diciembre del mismo año, la activista sueca se presentó en dos ocasiones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018, que se realizó en Polonia.

Ustedes solo hablan del crecimiento económico verde y eterno (...) Solo hablan sobre seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre

Dijo en su dicurso Thunberg. Las otras participaciones de Greta fueron en el Foro Económico Mundial en enero, cuando cumpliría ya los 16 años. En febrero de este año, ofreció también un discurso ante el Comité Económico y Social Europeo.

Participó en la marcha mundial contra el cambio climático el pasado 15 de marzo del 2019. En mayo, participó en Austrian World Summit R20. En julio de este año, en la Asamblea francesa.

En junio del 2019, publicaría su segundo libro titulado Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia (No One is Too Small to Make a Difference, en inglés), a diferencia de su primer libro que escribió tan solo el año anterior, este tocaba temas sobre el cambio climático.

La activista ambiental sueca Greta Thunberg, a la izquierda, participa durante la huelga climática, el viernes 20 de septiembre de 2019

Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia, contiene una compilación de 11 discursos los cuales ha presentado ante la ONU, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, así como en diversas manifestaciones.

Nuestra casa está en llamas, es uno de los discursos más afamados de la ambientalista sueca.

La polémica: detrás de Greta hay un negocio

El pasado 20 de agosto del 2018, se cumplió un año de la primera huelga escolar que convocó Greta Thunberg, lo que la lanzaría a los medios. Por su parte The Sunday Times sugiere que esto habría sido orquestado por el millonario negocio de la "energía verde".

Cuenta este medio que Rentzhog, que fue quien "encontró casualmente" a la activista realizando la huelga frente al Parlamento sueco, y es también quien haría sus primeras fotografías como activista. Sin embargo The Sunday Times asegura que en realidad meses atrás Rentzhog conoció a la familia de Greta.

Esto último sería reconocido por el mismo Ingmar Rentzhog, tiempo después de haber afirmado que había conocido a Thunberg en la protesta escolar que capultó a Greta y su plataforma We Don't Have Time por primera vez a los medios.

We Don't Have Time

A finales del 2018, Ingmar Rentzhog fue acusado de utilizar la imagen de Greta Thunberg sin notificar a la activista ni a los familiares de su uso.

Presuntamente el fundador de We Don't Have Time utilizaba su imagen para atraer financiamiento. Fuente.

El Think Tank

A pesar de que sus padres han negado que exista colaboración entre Ingmar Rentzhog, quien es CEO y fundador de la plataforma We Don't Have Time, también es presidente de Global Challenge, un Think Tank que integra líderes de lobbies, así como ejecutivos de empresas energéticas y políticos.

Kristina Persson, que había sido miembro del Partido Socialdemócrata y ministra sueca, es la fundadora de Global Challengue. Además, entre otros miembros del Think Tank, se encuentra David Olsson, miembro de un gigante inmobiliario sueco.

Soy independiente: responde Greta Thunberg a acusaciones

Tras las acusaciones de estar relacionada a una estrategia político-económica que implica a empresas de "energía verde", Greta negó recibir apoyo económico.

Las anteriores acusaciones motivaron a Greta a escribir una publicación en su Facebook, donde declaraba que actuaba de manera independiente, por lo que ni ella ni su familia aceptaban dinero.

Sin embargo, The Times asegura que no es tan indpeendiente :"Parte del trabajo de Greta se está canalizando a través de Daniel Donner, que ejerce como jefe de prensa de la niña". Donner trabaja con un grupo de presión (lobbies) de Bruselas, European Climate Fundation.

La activista del cambio climático Greta Thunberg y la tripulación saludan desde el barco Malizia II cuando parten en Plymouth, Inglaterra, el miércoles 14 de agosto de 2019. Foto: AP

Es casi imposible que Thunberg pueda trabajar lejos de los grupos de presión, o de líderes que apoyen su causa.

Los padres de Greta Thunberg: Malena Ernman y Svante Thunberg

La madre de Greta, Malena Ernman, es una famosa cantante sueca especializada en ópera, y es miembro de la prestigiosa 'Real Academia Sueca de Música'.

Greta ha dicho que el hecho de que su madre tenga experiencia con la imagen pública le ha servido en su activismo.

El padre de Greta, Svante Thunberg, también ha sido señalado bajo la sospecha de utilizar a su hija para continuar su carrera como manager.

Svante era actor y productor, y según El Mundo, se había desempeñado como mánager de su esposa hasta que Greta comenzó a hacer discursos.

Por lo que Svante Thunberg habría viajado junto a su hija en el trasatlántico.