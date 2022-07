Grupo Vidanta demanda a MCCI por difamación tras reportaje sobre concesiones del gobierno de AMLO

"Grupo Vidanta nunca ha trabajado con gobiernos, ni federales, ni estatales, ni municipales. Grupo Vidanta no le vende, no le compra ni le construye a entidades de gobierno. Además todos los hoteles de playa de México, al igual que Vidanta, requieren de permisos y concesiones de zonas federales contiguas, debiendo cuidarlas y mantenerlas, además de pagar por su uso".

La empresa aseguró que el artículo de MCCI no es informativo sobre algún acto de corrupción o ilegalidad, sino que la organización difunde información sobre trámites normales y legales de forma distorsionada y limitada, con la intención de difamar al empresario Daniel Chávez y su compañía .

Raúl Durán Periodista

