Grupos delincuenciales "no podrán meter las manos en Elecciones, no lo vamos a permitir": AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las organizaciones de narcotraficantes no meter las manos en las elecciones de 2021, en las que se renovará la Cámara de Diputados, 15 Gubernaturas y miles de ayuntamientos.

En conferencia, recordó que las bandas criminales acostumbran a financiar las campañas para luego pedir posiciones en los Gobiernos locales.

Detalló que primero se apoderaron de las direcciones de Obras y posteriormente de las secretarías de Seguridad Pública, para terminar controlando directamente las Presidencias Municipales.

Luego ya el presidente municipal era de ellos, todo eso se tiene que terminar. Yo creo que eso ya lo saben lo de las bandas, ya saben que no hay cabida para componendas, aseguró.

¿Les haría un llamado a estos grupos delincuenciales a no meter las manos en el próximo proceso electoral, Presidente?, se le preguntó.

Sí, además, no se les va a permitir, respondió.

El Jefe del Ejecutivo alertó a los ciudadanos sobre los llamados narcocandidatos o a aspirantes que están ligados a los grupos delincuenciales y que acostumbran a repartir dinero durante las campañas políticas.

El Presidente abordó el tema cuando habló sobre el daño que ha provocado la complicidad entre autoridades y los criminales.

Por eso también mucho ojo ahora que vienen las campañas, que de repente sale un candidato repartido dinero y a comprar votos y antes había dinero de procedencia ilegal, expresó.

López Obrador también pidió poner fin a la corrupción en los comicios, donde se reparte dinero que luego es robado de las arcas públicas.

Además, recordó que algunos "hombres de negocios" inyectan dinero a las campañas después cobrar beneficios.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: gob.mx

"Todo eso se tiene que terminar, el que ofrece despensa, el que compra voto es un corrupto, sin duda, ese está ofreciendo dinero comprando voluntades, comprando conciencia porque ya está haciendo las cuentas de cuánto se va a robar o lo otro", refirió.

Que hombres de negocios, que no empresarios, aportan para que cuando se gana no paguen impuestos, reciban contratos jugosos, ellos sean los que le venden el Gobierno, los proveedores principales del Gobierno, al carajo con todo eso.

Sin arreglo

Por otro lado, el Presidente fue cuestionado sobre el comportamiento que ha tenido el Cártel de Sinaloa durante su Administración.

En respuesta, sostuvo que su Gobierno no está dispuesto a arreglarse con ningún grupo.

"Lo que yo he venido sosteniendo es que las reglas están muy claras, que nosotros no vamos a cometer el error, alguien dijo que los errores de política son como crímenes, no vamos a cometer el error de proteger a un grupo para perseguir a otro, que no se va a permitir la impunidad", aseveró.

"No hay arreglo, no hay acuerdo con ningún grupo, se aplica la ley por parejo, entonces esto yo creo que ya es sabido, no va a ser lo mismo de antes de que no había línea divisoria, era lo mismo la autoridad y la delincuencia o la autoridad era la delincuencia, esto es lamentable, grave, deleznable".

