Guanajuato registra una participación del 9.8% en la Consulta de Revocación de Mandato

León, Guanajuato.- Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en Guanajuato participaron en el ejercicio de Consulta de Revocación de Mandato, 431 mil personas, lo que equivale a un 9.8% del total en la lista nominal. Lo que se desglosa en un total de cuatro millones 545 mil 520.

Guanajuato es uno de los estados del País que por años ha sido gobernado por la derecha, en las elecciones de 2018, la entidad demostró el apoyo total al candidato por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, al ser el único estado donde no ganó MORENA. En las encuestas realizadas en aquel año, se pudo apreciar que el estado era considerado blanquiazul en casi toda su totalidad.

En esta Consulta de Revocación de Mandato 2022, se reflejó una baja participación ciudadana que llama la atención a nivel nacional, en este ejercicio se vio mayor participación de adultos mayores y no tanto de gente joven.

“Lo que pudimos ver en la mayoría de las casillas, fue gente mayor, me refiero a gente de la mediana hacia la tercera edad, jóvenes casi no, eso es un dato que brinca y que hay que analizar con toda calma y con toda responsabilidad para ver ¿Por qué la gente joven no fue a votar? Se puede presumir que la gente fue porque recibe apoyos, no lo sabemos, porque la condicionan, no podemos saberlo hasta tener las declaraciones de la misma ciudadanía”, expresó Jaime Juárez Jasso, Vocal del INE en Guanajuato.

La pregunta que se realizó en la Consulta Nacional de Revocación de Mandato fue:

¿Estás de acuerdo en qué Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Las opciones de respuesta fueron: que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República.

Los resultados arrojaron los siguientes datos:

Un total de 382 mil 128 personas equivalente a 88.6% confirmó su preferencia por el presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, mientras que en contra se registró a 40 mil 467 votos que representan el 9.38% pidieron que se le revoque el mandato. Hubo un gran porcentaje de ciudadanos que decidieron anular su voto, la población que tomó esta acción equivale a 8 mil 475 personas que representan el 1.9% de votantes.

La decisión que México tomó al menos por las personas que acudieron a votar fue positiva para el Ejecutivo Nacional.