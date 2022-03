Guerra entre Gertz Manero y Julio Scherer podría explotar dentro del gobierno de AMLO: Loret de Mola

" No tengo duda de que este escándalo tiene potencial de hacer explotar por dentro al gobierno. Tampoco tengo duda de que López Obrador supo y dio su aval a todo lo que hizo —bueno y/o malo— Julio Scherer", aseveró el periodista.

A esto se suma el hecho de que Gertz Manero será fiscal hasta la mitad del sexenio siguiente, por lo que ya detecta "el ocaso" del gobierno de AMLO y "no quiere ser arrastrado por él".

La "oferta" de Gertz Manero no sería del agrado de AMLO, cuyo gobierno " ya no aguanta otro escándalo de corrupción en su primer círculo " tras la polémica por la casona en Houston de su hijo José Ramón López Obrador. "El agua le ha llegado al cuello", comentó.

Pero las fuentes del columnista le afirmaron que el titular de la FGR "no quedó satisfecho con el acuerdo" y se encuentra "enfurecido" contra el exconsejero jurídico del presidente, por lo que ha comenzado a "armar expedientes contra otros colaboradores de primer nivel" de López Obrador, entre ellos el propio Adán Augusto.

Según Loret de Mola, gracias a la mediación de Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), Gertz Manero llegó con AMLO al acuerdo de no ir contra Scherer, pero sí contra su círculo.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que la "guerra jurídico-política" entre Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer, podría explotar dentro del gobierno de AMLO , pues cada vez se acentúa más el conflicto, cuyos motivos no están del todo claros.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.