"Ha amanecido mejor": Beatriz Gutiérrez presume recuperación de AMLO y pide no caer en pánico por ómicron

"Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien (...) Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando", destacó.

El mismo 11 de enero, el presidente López Obrador compartió su experiencia con ómicron a través de una breve intervención virtual en la Mañanera, asegurando que no hay de qué alarmarse.

" Quiero pedirles que no caigan en pánico . Tomen mucha agua, aliméntense bien y sobre todo, fortalezcan su mente: el pavor entra en nosotros si le damos cabida", concluyó Beatriz Gutiérrez.

Por ello, la esposa de AMLO pidió a la población no caer en pánico ante el avance de ómicron , aconsejando tomar mucha agua, alimentarse bien y mantener la mente fuerte.

"Por precaución, Jesús y yo nos hemos aislado también (no tenemos contagio hasta este momento ni síntomas) y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa. Escuchamos a las autoridades sanitarias y por ello tenemos la certeza de que esta variante ómicron se presenta casi como una gripe común", afirmó.

Gutiérrez Müller añadió que como medida de precaución ella y su hijo Jesús han decidido aislarse , aunque hasta el momento no se han contagiado de Covid-19 ni han presentado síntomas.

México.- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller presumió la recuperación de AMLO por su contagio de ómicron , al tiempo que pidió a la población no caer en pánico por la nueva variante de Covid-19 que se expande rápidamente en México y otros países.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.