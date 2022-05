Ha traicionado los principios de la 4T: Lanzan petición para desaforar a Lilly Téllez

México.- Un grupo de ciudadanos lanzaron una petición en línea para desaforar a Lilly Téllez, senadora del PAN y opositora al gobierno de AMLO, a quien acusan de "traicionar" los principios de la 4T tras llegar al Senado con su ayuda.

A través de la plataforma Change.org, el ciudadano Demian Duarte lanzó la petición "Desafuero de la senadora Lilly Téllez", con la que busca reunir firmas para iniciar un juicio político contra la panista, pues sostienen que le ha dado la espalda a los ciudadanos de Sonora que votaron por ella.

"La senadora (Lilly Téllez) que fue electa para representar a los ciudadanos de Sonora ha traicionado los principios por los que fue electa, dando la espalda a sus más de 510 mil electores, al afiliarse a la bancada del PAN y dar la espalda al programa político del proyeto de transformación que enarbola la llamada Cuarta Transformación", se lee en la publicación.

Los principios de la 4T que la legisladora habría traicionado son "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", pues tras llegar al Senado en las elecciones de 2018 apoyando a AMLO y Morena, decidió sumarse a las filas del PAN, convirtiéndose en una de las más destacadas integrantes de la oposición.

El autor de la petición aseveró que para los ciudadanos de Sonora resulta esencial contar con una representante que refleje sus "verdaderos intereses e inquietudes" en el Senado de la República, por lo que piden que tome su lugar su suplente, Reyna Castro, quien sí apoya a AMLO.

La petición para desaforar a Lilly Téllez ha reunido más de 174 mil firmas. Foto: Change.org

En ese sentido, también acusan a la legisladora de Sonora de promover falsas noticias y "terrorismo digital" intentado confundir a la opinión pública sobre el manejo de la pandemia de Covid-19 y el programa de vacunación impulsado por el gobierno de López Obrador, asumiendo una postura cercana a la "ultraderecha".

"Bajo este criterio pedimos a los ciudadanos apoyar esta iniciativa y que se someta a juicio político a la senadora de primera mayoría María Lilly del Carmen Téllez García, electa por Sonora el 1 de julio de 2018 como parte de las planillas de Morena, PT, PES y que ganó por efecto de la llamada 'Ola AMLO'", señala la publicación.

"Lilly Téllez no nos representa", concluye el grupo de ciudadanos.

Hasta ahora 16 de mayo, tres días después de su lanzamiento, la petición para desaforar a la senadora del PAN ha reunido más de 174 mil 460 firmas, situándose muy cerca de su meta de 200 mil firmas, con la que buscan que se atienda la solicitud y se inicie un proceso de desafuero contra Lilly Téllez, quien no ha emitido ninguna declaración sobre el tema en sus redes sociales.