"Hacer refinerías es tirar el dinero": Ricardo Anaya critica a AMLO por aferrarse al petróleo

México.- El panista Ricardo Anaya criticó a AMLO por construir refinerías en lugar de impulsar la transición a las energías limpias, pues asegura que "hacer refinerías es tirar el dinero" y en el futuro "el petróleo no va a valer nada".

En su habitual video semanal difundido en sus redes sociales, Ricardo Anaya aseguró que AMLO "no tiene idea de lo que está haciendo", por lo que cuestionó su decisión de construir la refinería Dos Bocas en Tabasco y comprar la refinería Deer Park en Estados Unidos.

"López Obrador no lo entiende. O sea, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco, que por cierto se volvió a inundar y es un total desastre", criticó.

Leer más: "Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex": Ricardo Anaya urge a AMLO impulsar energías limpias

El excandidato presidencial del PAN expuso que Pemex gana alrededor de 50 dólares por cada barril de petróleo que extrae, mientras que la ganancia se reduce a 3 dólares por barril refinado, por lo que preguntó a los mexicanos en qué preferirían que la petrolera invirtiera su dinero.

"Para no complicar las cosas y que además los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado: extrayendo y vendiendo petróleo Pemex gana 50 dólares por barril; refinando petróleo, en el mejor de los casos, Pemex gana 3 dólares por barril", explicó.

Anaya se mostró en completo desacuerdo con impulsar la auto eficiencia energética de México apostando por el petróleo, pues asegura que este combustible no servirá para nada dentro de algunos años, por lo que en su lugar se necesita apostar por las energías limpias.

A este respecto destacó que algunas marcas de automóviles, como Ford, Toyota, Chevrolet, Volkswagen, Honda, entre otras, ya anunciaron las fechas en las que dejarán de producir autos que utilicen gasolina, los cuales serán reemplazados por vehículos eléctricos.

"Todo el mundo sabe que el petróleo va de salida. No lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces: Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a hacer un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos", aseveró.

En lugar de dejar el petróleo "para las nuevas generaciones", como insiste López Obrador, Anaya afirma que lo que hay que hacer es extraer el petróleo disponible actualmente y venderlo para construir escuelas e impulsar la transición de México a las energías renovables.

"Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero, y con ese dinero hacer escuelas, hospitales, y claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias, especialmente la energía solar", subrayó.

Tras destacar que México es uno de los países con mejor radiación social, lo que lo volvería un fuerte productor de energía solar, el excandidato a la presidencia planteó que Pemex debería convertirse en "Solmex".

Por ello, insistió en que construir refinerías equivale a "tirar el dinero", por lo que criticó que el problema de AMLO no es su edad, sino que "sus ideas son viejas y no entiende el mundo", pues el futuro está en las energías limpias, a decir de Ricardo Anaya.

Leer más: Recibirá AMLO a secretaria de Energía de Estados Unidos; hablará de reforma eléctrica

"Hacer refinerías es tirar el dinero, esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Otra vez, el problema de López Obrador no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo", declaró el panista.