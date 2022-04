"Hacían lo que querían": AMLO revela que cierre de unidad antinarcóticos con la DEA fue por nexos con el narco

"Ahora que escribió sus memorias el procurador del presidente Trump habla de la detención del general Cienfuegos y sostiene que fueron agentes de abajo y que ellos no sabían. Imagínense detener al secretario de la Defensa de un país y que no se enteren de arriba", cuestionó AMLO.

A este respecto, citó que en un nuevo libro de memorias del fiscal general del gobierno de Donald Trump, William Barr, este reconoció que el gobierno estadounidense no había sido informado sobre la detención de Cienfuegos, que poco después fue entregado a México, donde fue liberado.

Raúl Durán Periodista

