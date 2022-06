Hacienda y Salud frenaron iniciativa para resolver desabasto de medicamentos: diputada de Morena

México.- La diputada federal del partido Morena, Patricia Armendáriz, acusó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Salud (Ssa) de haber frenado la iniciativa que propuso para resolver el problema de desabasto de medicamentos en el sector público de salud.

Ello. hizo hincapié, pese a que su proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha instruido al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, a ponerle fin a la carencia de fármacos en las dependencias públicas.

En entrevista con Milenio, la también empresaria dio a conocer que sostuvo un encuentro, el pasado 7 de junio, con funcionarios de dichas dependencias federales para crear el Sistema de Control de Abasto de Medicamentos (Sicamed), el cual tiene como objetivo la homologación de los procesos de compra, administración, organización y distribución de medicamentos en el sector salud federal.

Sin embargo, refirió, los representantes de la SHCP y de la Ssa manifestaron una "opinión negativa" ante dicha propuesta, al tiempo que señalaron que es imposible la unificación de los procesos que integran el abasto de medicamentos en las instituciones del Estado.

“Me dijeron ‘no hay prisa, hay otras prioridades’, y les dije, pues para mí, como diputada, apoyando al Presidente, sí hay prisa para esto y esto es sí es prioritario porque involucra vidas humanas, y entonces ahí tenemos un diferendo que espero se pueda arreglar”, expuso Armendáriz.

Ante la respuesta no favorable, la legisladora morenista dio a conocer que ante las comisiones de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados propondrá convocar a un parlamento abierto para debatir la iniciativa con representantes del gobierno federal, las empresas farmacéuticas y expertos en el tema.

“En alguna parte o en varias partes de la cadena se pierde algo y el abasto no está al cien, ni siquiera al 50, y entonces si no integramos todo en un solo sistema digital con todas las partes involucradas, no vamos a saber en qué parte se rompió la cadena”, señaló sobre las causas detrás del problema que arrastra el país desde hace más de dos años.

Fue el pasado 5 de abril del año en curso cuando Patricia Armendáriz presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo objetivo es unificar los procesos de adquisición, administración, organización y distribución de medicamentos, además de conservar un abasto permanente y oportuno de estas en los hospitales públicos.

Te recomendamos leer:

Sin embargo, a día de hoy, las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Salud conserva el proyecto en la "congeladora", pese a que hay mayoría morenista, puesto que espera la opinión favorable de parte de la administración federal.