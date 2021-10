Hackean WhatsApp de Evelyn Salgado con fines de extorsión a una semana de convertirse en gobernadora de Guerrero

Guerrero.- Evelyn Salgado Pineda denunció que su cuenta de WhatsApp ha sido hackeada y utilizada para fines de extorsión, a sólo una semana de su toma de protesta como gobernadora de Guerrero.

La mañana de este viernes, Evelyn Salgado publicó en su cuenta oficial de Facebook el aviso de que su cuenta de WhatsApp fue vulnerada, por lo que pidió a sus contactos ignorar cualquier mensaje que hayan recibido pidiendo dinero a su nombre desde la madrugada.

"Les informo que mi cuenta de WhatsApp ha sido vulnerada para fines de extorsión. Les pido que hagan caso omiso a cualquier mensaje a mi nombre que pudieran recibir o hayan recibido durante la madrugada de este viernes solicitando alguna cantidad de dinero", escribió.

La gobernadora de Guerrero no detalló cuál era la cantidad de dinero que pedían a sus contactos a través de su cuenta de WhatsApp, ni cuántas personas fueron extorsionadas de esta manera.

Sin embargo, aseguró que su equipo técnico ya se encuentra trabajando para recuperar su cuenta, por lo que por motivos de seguridad no utilizará WhatsApp hasta que el problema sea resuelto.

"De momento y hasta que mi equipo técnico resuelva el problema, no utilizaré mi cuenta de WhatsApp por motivos de seguridad", señaló la mandataria estatal.

El hackeo a la cuenta de WhatsApp de Evelyn Salgado se da a sólo una semana de su toma de protesta como gobernadora de Guerrero, cargo al que se postuló luego de que su padre, Félix Salgado Macedonio, perdió su candidatura con Morena.

La gobernadora de Guerrero denunció que su cuenta de WhatsApp fue vulnerada con fines de extorsión. Imagen: Captura de Facebook

Otros políticos hackeados

La morenista no es la única política que ha sido víctima de hackeos con fines de extorsión. En agosto pasado, la diputada del PAN y esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, denunció que su cuenta de WhatsApp fue vulnerada.

La panista reveló que varios de sus contactos recibieron mensajes en los que les pedían dinero prestado a su nombre, por lo que luego se comunicaron directamente con ella para cuestionarla.

Zavala afirmó que a uno de sus contactos le pidieron "poco", 35 mil pesos, y descartó totalmente que ella llegara a pedir dinero de esa manera a sus conocidos.

"Con mi WhatsApp empezaron a pedir prestado dinero y a extorsionar, y bueno inmediatamente me hablaron. Me dicen que (pidieron) poco, bueno, para algunos era mucho pero para otros poquito, pero el que me dijo primero, me dijo 35 mil pesos; no hay manera de que yo pida dinero así", dijo la diputada.

El senador priista de Guerrero, Manuel Añorve Baños, fue otro político víctima de hackeo en WhatsApp, por lo que promovió una investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Cibernética.