Hackean cuenta de WhatsApp de senadora de Morena, Susana Harp Iturribarría

Oaxaca.- La senadora de Morena, Susana Harp Iturribarría, denunció este jueves que por segunda ocasión su cuenta de WhatsApp fue "hackeada", a pesar de contar con la protección de la verificación de dos pasos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, la aspirante a la gubernatura de Oaxaca por Morena dio a conocer que su cuenta de WhatsApp fue vulnerada, por lo que pidió a sus seguidores ignorar cualquier mensaje que provenga de su número de celular.

"Nuevamente mi WhatsApp ha sido hackeado con todo y que contaba con la verificación de dos pasos. Por favor no hagan caso de ningún tipo de mensaje y me disculpo con todas las personas a las que no podré responder", escribió Susana Harp.

La denuncia de la senadora morenista fue acompañada de una captura de pantalla de su celular, donde se observan dos notificación de la aplicación de mensajería, la primera alerta: "Tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo".

La segunda notificación da aviso sobre el cierre de sesión de WhatsApp, señalando que "tu número de teléfono ya no está registrado en este teléfono", lo que sugiere que los responsables usurparon su cuenta. Cabe señalar que es la segunda vez que la cuenta de WhatsApp de Harp es "hackeada".

El ciberataque se da luego de que el pasado domingo colectivos de mujeres denunciaron ataques en redes sociales contra Susana Harp y la diputada Irma Juan Carlos, los cuales calificaron como violencia política en razón de género.

Políticos "hackeados"

La senadora de Morena se suma a la lista de políticos cuyas cuentas de WhatsApp han sido hackeadas en los últimos meses. El pasado 3 de noviembre la víctima fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien dijo que su cuenta fue vulnerada con fines de extorsión.

Lo mismo le ocurrió en agosto pasado a la diputada del PAN y esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, quien reveló que sus contactos recibían mensajes en los que alguien -haciéndose pasar por ella- les pedía hasta 35 mil pesos prestados.

Posteriormente, el 22 de octubre, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, también denunció que su cuenta de WhatsApp fue "hackeada" con fines de extorsión, sólo una semana después de su toma de protesta.

Al parecer, se trata de un nuevo modus operandi de los ciberdelincuentes, quienes se dedican a clonar cuentas de WhatsApp para suplantar identidades y extorsionar a los contactos de sus víctimas, a menudo pidiéndoles dinero prestado como si de un favor personal de tratara. Por lo general, piden que el monto sea transferido o depositado a cuentas bancarias desconocidas.