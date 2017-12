"Halago que cuestionen mi aspiración a la CDMX"

México.- El aspirante a candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, dijo que es un "halago" y un "buen síntoma" que se empiece a cuestionar su aspiración.

"Me honra que el jefe de Gobierno esté viendo mi candidatura, yo creo es síntoma de que algo estamos haciendo bien", comentó el ex director del IMSS luego de que Miguel Ángel Mancera lo calificara como un aspirante "prefabricado".

En conferencia luego de un evento en el que recibió el respaldo de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Arriola habló también sobre los dichos de Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico capitalino, de no tener posibilidades en las elecciones del próximo año ni conocer la ciudad.

El ex funcionario federal dijo que sí conoce la capital porque es su lugar de nacimiento y donde ha construido su vida al tiempo que mencionó que "es un halago que en otras fuerzas políticas ya se hable de mi".

Dijo que en el PRI local no habrá fracturas por su precandidatura.

En estos meses nuestra noble Institución tuvo un gran director, un hombre honesto, con compromiso, que hoy, entrega un #IMSS más moderno e innovador.

Cierras un ciclo pero abres un nuevo reto, en el cual, te deseo gran éxito

¡Gracias amigo @arriolamikel por dar lo mejor de ti! pic.twitter.com/Yonct07kMT — Juan Carlos Velasco (@SriaGral_IMSS) 7 de diciembre de 2017

Respecto a si el ex dirigente del tricolor en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez puede representar un lastre, luego de que en años previos fuera acusado de liderar una red de explotación sexual, el precandidato del PRI dijo que dialogará con todos los liderazgos y "no vamos a juzgar sin que haya de por medio sentencia condenatoria".

Al ser cuestionado sobre si tiene posibilidad de ganar en la capital, dijo que puede combatir a las estructuras "mafiosas" de otros partidos.

No se puede crear candidatos: Mancera sobre Meade y Mikel

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, arremetió contra candidatos del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, y a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que no se pueden fabricar candidatos, ni venderlos como la última Coca del desierto.

"Decir que ahora sí soy de la Ciudad de México cuando estuviste en los cargos donde tenías que demostrar que querías a la Ciudad de México, ahora sí, al nopal lo visitan cuando tiene tunas".

Miguel Ángel Mancera. Foto: El Universal

"Por más que lo quieran forzar, por más que quieran decir que es la última Coca del desierto, pues eso no es así, no se puede fabricar el candidato o candidata, que la gente acepte y que la gente siga, que le cause empatía".

"Quien quiera ser candidato o candidata debe conocer la ciudad, debe de saber a lo que se enfrenta, no es un panorama sencillo".

Mancera Espinosa dijo que la contienda electoral permitirá un gobierno federal que apoye a la ciudad, y que no presuma de proyectos hechos en el Estado de México, como el Tren México-Toluca, que llegará de Zinacantepec a Observatorio.

Miguel Ángel Mancera. Foto: El Universal

"Esos anuncios son un descaro, (...). Un ejecutivo federal que le de el trato que merece la ciudad, Chihuahua,Tabasco".

"Si no se hizo en la oportunidad que ya se tuvo en diversas secretarias, difícilmente en una campaña puedas argumentar lo que no hiciste en la práctica".

Durante su reporte matutino, el Jefe de Gobierno informó que hasta el momento, no hay ninguna renuncia de parte de funcionarios de su gobierno.

