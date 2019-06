Hallan más falsificaciones en 'Estafa Maestra'

Ciudad de México.- Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu, denunció ante la Fiscalía General de la República que su firma fue falsificada en más contratos que hasta ahora desconocía y con los cuales presumiblemente se habrían desviado recursos, en la llamada "Estafa Maestra".

En su querella remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, a la que Reforma tuvo acceso, señala que el engaño se hizo en los convenios generales SEDATU-ITSC/SOT/02/2015 y el SEDATU-ITSC/SOT/SEDATU-ITSC/SOT/01/2016, suscritos el 17 de septiembre de 2015 y el 11 de enero de 2016, ambos con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.

"En los convenios antes citados, los cuales desconozco, se ha falsificado tanto mi firma, como mi rúbrica, con lo cual se actualizan diversos delitos contenidos en el Código Penal Federal", dice el ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu en el documento al que Reforma tuvo acceso.

El exfuncionario denunció desde el año pasado la falsificación de su firma en un primer convenio general de la Sedatu, del cual derivó un presunto desvío de 185 millones de pesos, a través de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), en Hidalgo.

A pesar de aquella primera denuncia, la FGR lo imputó por ese caso y consiguió que fuera procesado por el delito de falsedad en declaración, por negar que era su rúbrica.

La Fiscalía sostiene que sí se trata de su firma, con base en un peritaje que ella misma elaboró y que concluye que la rúbrica plasmada en ese documento coincide con las características de la original.

Ninguno de los dos convenios ahora denunciados aparece referido en las revisiones que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas públicas de esos años.

Aunque no tienen contenido económico -pero pueden derivar en contratos específicos que sí los tienen-, estos convenios son de colaboración para difundir y aplicar conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género, propiedad rural y desarrollo agrario.

Por parte del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, los acuerdos fueron suscritos por Carlos Mario Olán López y Juan José Martínez Pérez, en su calidad de directores y representantes legales del mismo.

En la denuncia, González Tiburcio menciona que sus abogados hicieron el hallazgo de estos dos convenios con su firma falsa, cuando el pasado 29 de mayo revisaban la indagatoria sobre los 185 millones de pesos presuntamente desviados a través de la UPFIM.

Los documentos en cuestión se localizan en las fojas que van de la 360 a la 377, en el tomo cinco de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001929/2017.

"Se percataron de la existencia de dos convenios generales en copia, los cuales al revisarlos, desconozco en todas y cada una de sus partes", denunció.

González Tiburcio no es el único ex funcionario de la Sedatu que ha denunciado la falsificación de su firma en la trama de la "Estafa Maestra". También lo hizo desde mucho tiempo antes Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.

En el caso de Saldaña, de manera inusual, un juez de control lo vinculó a proceso por ejercicio indebido del servicio público, pese a que el propio peritaje de la FGR acreditó que no era su firma y que el resto de los originales de los convenios ya habían sido buscados y no se localizaron.