Hank Rhon no reconoce ganador a la gubernatura en Baja California; espera resultados oficiales

Baja California.- El candidato a la gubernatura de Baja California por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Jorge Hank Rhon se reservó a pronunciarse cono ganador o reconocer a sus oponentes como los victoriosos de las elecciones en el estado, pues aseguró que esperará los resultados oficiales y no atenderá los del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En conferencia virtual, el empresario mencionó que del total de participación en el estado que es de al menos el 50% de acuerdo con los números del partido, se espera que los resultados le favorezcan, sin embargo, se limitó a pronunciarse como el ganador de los comicios.

"La gente salió a votar en estas elecciones históricas y se vio en las urnas, pero mi estrategia me dice que no diga más de la cuenta y yo no digo mentiras, así que vamos a esperar", dijo Hank Rhon.

Así mismo mencionó que de no resultar favorecido en los comicios, vería la posibilidad de que su equipo analizara el caso legalmente y en caso de proceder, iría por la judicialización de la elección pues a manera de broma respondió que cuando se gana no se "impugna".