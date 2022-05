Harán prueba de toxicología afirma padre de Debanhi Escobar; descarta ella haya consumido drogas

Luego de que salieran a la luz diversas versiones sobre que Debanhi Escobar posiblemente habría consumido sustancias ilícitas, el padre de la joven, Mario Escobar, mencionó que se realizará una prueba de toxicología, aunque descartó que su hija ingiriera drogas.

“La prueba de toxicología se va a hacer, si se puede hacer aunque no haya sangre, se puede hacer mediante el cabello o cualquier parte que tengan ellos ahí en sus manos, de la piel, de la uña, se hace la prueba, en eso no tengo yo ningún problema, para mí no es relevante, yo sé y conozco a mi hija y mi esposa también”, dijo a los medios de comuniciación Mario Escobar, al ser cuestionado sobre el tema de las drogas.

Dijo también que existen muchas diferencias entre la autopsia externa solicitada por la familia y la necropcia practicada por la Fiscalía General de Justicia.

Añadió que este lunes se entregó una copia del documento forense externo a la Fiscalía Especializada en feminicios y delitos contra las mujeres.

“En unos momentos me voy a trasladar a la Fiscalía de Feminicidios a presentar este la necropsia para que ellos de alguna manera la integren al expediente y ver las diferencias porque si hay diferencias puntuales, porque si hay diferencias; las va a analizar, si son más de 13 exactamente”.

Afirmó que todo será analizado para determinar que la muerte de Debanhi no fue un accidente.

“Las va analizar lo que es la Fiscalía, que yo ya con mi equipo de abogados, con gente especializada bueno se analizaron y que puntualmente ellos deben de alguna manera este determinar, a mi criterio muy vano, yo no sé de leyes, pero pues me estoy haciendo gracias a mi hija experto en esto, este determinar que no fue un accidente, determinar que no cayó ahí sola”, afirmó Mario Escobar.

El padre de la joven de 18 años, dijo que existen varias diferencias en las autopsias, desde la forma en que se encontraron las prendas de Debanhi Escobar hasta las heridas que tenía el cuerpo.

“Desde los tenis por darles una y a lo mejor con esa ya ustedes pueden hacer su análisis, que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija, y bueno si ya ahí encontramos una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar,” dijo a los medios Mario.