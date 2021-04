Haremos un gobierno diferente, sensible, humano y cercano en Sinaloa: Mario Zamora

Mazatlán, Sinaloa.- En un formato digital y presencial, cuidando los protocolos sanitarios de la pandemia de Covid-19, en punto de las 6:45 horas de este domingo desde la colonia Obrera de Mazatlán, el candidato al gobierno de Sinaloa de la alianza “Va por Sinaloa”, conformada por el PRI, PRD y PAN, Mario Zamora Gastélum, inició su campaña en este puerto rumbo a los comicios del próximo 6 de junio.

Después de iniciar su gira en el municipio de Guasave, continuó en Mazatlán acompañado por su familia, del candidato a la alcaldía, Fernando Pucheta Sánchez, de aspirantes a diputados federales y locales; Mario Zamora Gastélum se trasladó a la colonia Obrera, donde durante un recorrido por esta zona, dialogó con médicos, psicólogos, albañiles, personas con discapacidad y comerciantes, para escuchar sus peticiones.

En un primer encuentro, Mario Zamora Gastélum, reiteró su reconocimiento al personal médico, y señaló que han dejado una gran lección en la pandemia, pues “ante la adversidad, ante la mayor dificultad, siempre estuvieron en la primera línea atendiendo, defendiendo”.

Entre las propuestas para Mazatlán, Mario Zamora mencionó que impulsará el turismo a través de una Financiera Estatal, donde ofrecerá créditos baratos y al costo a la población que quiera salir adelante, obteniendo el dinero desde el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Ante los efectos de la pandemia en la convivencia de los hogares sinaloenses, el próximo gobernador propuso crear una Secretaría de la Familia, donde buscará fortalecer este núcleo.

Por el impacto provocado con la pandemia “hoy revaloramos, por ejemplo, a los médicos, hoy revaloramos la familia, porque cuando te enfermaste, a quien acudiste, quién te atendió, quien estuvo cerca fue la propia familia”, dijo el candidato.

Mario Zamora Gastélum, indicó que, “lo que queremos es que a Mazatlán, que ha tenido un gran avance, lo siga teniendo, que no pierda el ritmo, que siga mejorando, que cada vez siga mejor, lo que queremos es no detenernos, no retroceder, todo lo contrario”.

Propuso pavimentar un gran número de calles, ponerle orden a los proyectos ya iniciados, y sacar adelante la obra de tratamiento de aguas residuales en Mazatlán.

Para el sur del Sinaloa, Mario Zamora señaló que su objetivo es continuar con el proyecto de la Presa Santa María, para hacer llegar agua potable a zonas donde no hay, y a través de la Presa Picachos crear distintos sistemas de riego para los cultivos, el cual será un detonante para la economía de esta zona del estado.

“Hoy es un arranque de campaña bien diferente, y vamos hacer un gobierno diferente, sensible, humano, cercano, no perfecto, porque nadie es perfecto”, concluyó para emprender un recorrido de saludos en el mercado Juan Carrasco, en cruceros y en playa norte donde dialogó con pescadores.