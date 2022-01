"Hasta donde tope": Cuauhtémoc Blanco denuncia a "narcopolíticos" de Morelos por "guerra sucia" en su contra

" Que no se equivoquen estos narcopolíticos . Vamos a darle paz a esa gente de Morelos que tanto ha sufrido", expresó el exfutbolista.

Sobre las denuncias presentadas en su contra tras la difusión de una foto en la que aparece con presuntos líderes del crimen organizado en Morelos, el mandatario estatal se dijo dispuesto a ser investigado, asegurando que su gobierno no tiene pactos con delincuentes.

" La denuncia es contra quien resulte responsable , que les quede claro que no voy a parar, aquí estoy firme y dando la cara, el carácter que demostraba en la cancha cuando fui futbolista lo mantengo y los mismos pantalones los tengo en la política", aseveró al salir de las oficinas de la FGR.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.