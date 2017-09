"Hasta el momento se han registrado dos planillas"

Mazatlán.- Luego de que el pasado viernes el Instituto Nacional Electoral, (INE) diera paso al Proceso Electoral 2018; en Mazatlán al menos hasta el momento dos planillas han acudido a las instalaciones del partido Acción Nacional para presentarse e inscribirse como candidatos para dirigir el Comité Directivo Municipal, detalló el presidente del PAN municipal.

El primero fue dado la tarde de ayer cuando, el regidor, Guillermo López Aguirre, acompañado del ex alcalde Alejandro Higuera, el ex candidato a alcaldía, Salvador Reynosa y el ex Fiscal de la Zona Sur, Marco Antonio Sánchez Solís, quien es el que encabeza la planilla, acudieran para dar de alta su registro.

La mañana de este domingo también fue presentada otra planilla pero ahora encabezada por el ex director del Acuario de Mazatlán, Jorge Gómez Llanos, mismo que estuvo acompañado de Carlos Tapia Parral extesorero, aura Delia Hernández ex regidora, Leopoldo Guerrero sindico, Héctor García ex dir bienestar rural, Enrique Calderón regidor, Julio Guerra Echegaray ex obras públicas.

Jorge Gómez Llanos en su registro. Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

Su planilla está conformada por los panistas:

Jorge Santos, policía municipal, Isaac López Arregui ex pte del partido, Leopoldo Guerrero síndico de Villa Unión, Sabino, Alfredo, César, Héctor García, Pepe Osuna, Lolis, Melisa Salcido, Gladys Ayala

Lilo Vargas, Samari, Marisela, Karla Gavica, Laura Hernández, Lourdes Ocampo, Eleodora, Lucero.

"Nuestra planilla más del 50% es de la zona rural; no le tengo miedo al reloj y a la gasolina si se nos acaba caminamos", dijo Gómez Llano.

Asimismo señaló "nuestro compromiso es de mucho trabajo y por eso no les voy a fallar".

Hasta el próximo lunes se podrán registrar

A su vez el propio presidente del PAN en Mazatlán, Arturo García Canizales detalló que hasta el próximo lunes en punto de las 16:00 horas, quedarán cerradas las posibilidades de registrarse para lo que deseen ser aspirantes al Comité Municipal y a Consejero.

"Como candidatos en lo que concierne, el martes vamos a verificar quien será ratificado, y el miércoles estaremos llevando la documentación a Culiacán para validar la candidatura".

Arturo García Canizales. Foto: EL DEBATE

"En el proceso estamos garantizando múltiple trasparencia, y legalidad", aseveró.

Cabe señalar que este termia antes del primero de octubre, ya que ese día se llevaran acabo las elecciones para nuevo presidente del PAN y que tendrá un periodo de 2017-2019.

