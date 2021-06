Hasta el último día, vamos por la victoria en Sinaloa: Sergio Torres Félix

Sinaloa.- A cuatro días de que se realicen las elecciones para elegir a los representantes federales, estatales y locales del estado de Sinaloa, el candidato a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, manifestó que ha estado cerca de la gente y esta le ha mostrada toda su confianza.

Reiteró que el estar cerca de la ciudadanía es lo que más importa, pues son ellos los que tienen la decisión sobre estas elecciones, son quienes externaron las denuncias, las peticiones y la confianza para elegir a los ganadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ha sido una campaña alegre, intensa, propositiva, firme en sus denuncias y, sobre todo, muy cercana a la gente, que es lo que más importa en la política. Una campaña en donde se cuidaron los protocolos sanitarios de salud, siempre evitando las grandes concentraciones, para no poner en riesgo la salud e integridad de los sinaloenses”.

Leer más: Sergio Torres Félix busca votos, no declinaciones en Sinaloa

Calles y hogares en las sindicaturas, colonias populares, así como recorrer los mercados y las plazuelas fueron parte de los andares que dio el candidato de Movimiento Ciudadano durante su campaña política.

Campos de trabajo, hospitales y clínicas, campos pesqueros y diferentes organizaciones sociales y civiles también se visitaron, además de platicar con maestros, agricultores y constructores.

Denuncias

Ponerse en el lugar de las personas y hacer de él la indignación de la ciudadanía es una de las características que engloban su caminar político, pues durante su campaña ha denunciado los abusos de poder, corrupción, los excesos y los arrogantes estilos de gobernar de diferentes figuras políticas que han dañado al estado y al país.

Señaló que siempre con argumentos hicieron ver en denuncias los excesos e ineficiencias del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de legisladores, del gobernador y de presidentes municipales que se han encargado de dañar y no ayudar a la ciudadanía. Durante su recorrido ha sido testigo del mal estado de los caminos, desabasto de medicinas en hospitales, simulaciones de programas educativos durante la pandemia, este último ya que la mayoría de los hogares no cuentan con internet, además de constatar una gestión de pésimos presidentes municipales, particularmente en Culiacán, Mazatlán y Ahome, mismos en donde se concentran las dos terceras partes de la población.

“Hicimos nuestra la indignación de la gente dañada por la desaparición de las guarderías y el recorte de los programas federales de apoyo al campo, la pesca y la ganadería y al comercio. Fuimos testigos del mal estado de los caminos”. Torres Félix lamentó que durante sus visitas a las hogares sinaloenses la ciudadanía contó con dolor cómo fueron perdiendo sus negocios: un pequeño abarrote, puestos de comida, estéticas, talleres, debido a que nunca recibieron el apoyo del Gobierno del Estado a pesar de ofrecerla, pero que solo fueron simulaciones en la realidad.

Sorpresas

Manifestó que este domingo 6 de junio los candidatos del partido al que representa como aspirante a la gubernatura darán una sorpresa y se llevarán la victoria, pues tiene la solución a todos estos reclamos que hacen los sinaloenses, ya que están cansados de malos Gobiernos, de esa clase de política que acapara todo, pero que en realidad es la gente la que batalla para poder sacar adelante a su familia, para poder malcomer, para pagar el camión o lo hipoteca de sus casas.

Los jóvenes quieren empleos dignos y bien pagados, y no dádivas convenencieras traducida en becas; quieren futuros firmes, no presentes artificiales. Los constructores ya no quieren ser víctimas de más moches, los sinaloenses no quieren que se les regale nada, exigen apoyos a los que tienen derecho, manifestó el candidato de la Ola Naranja.

Dijo que Movimiento Ciudadano tiene la solución a los problemas más sentidos de Sinaloa, como lo son en materia de salud, empleo, educación y seguridad pública. Un nuevo pacto, una nueva forma de hacer las cosas con los ciudadanos.

Confianza

Con optimismo, sentir, anhelos y esperanza, está llegando a este cierre de campaña, pues se dijo seguro de que este 6 de junio ganarán y que se dará una sorpresa cuando la Ola Naranja bañe todo el estado de su color, pues este domingo no habrá más especulaciones y es ahí donde se mostrará la verdadera encuesta y decisión del pueblo que busca un cambio.

A pesar de lo que se ha dicho sobre las delanteras que tienen los candidatos de otros partidos, dijo que está muy a gusto siendo aspirante por Movimiento Ciudadano, ya que es el que más está creciendo a nivel nacional y porque se tiene la libertad de encabezar causas y luchas de la gente, además de que su alianza es con ciudadanos y no con grupos de poder, y a quien se defiende es a las personas y no a los partidos políticos.

Hizo el llamado a todo el estado a que salgan a votar y tomen la decisión de un verdadero cambio para Sinaloa, además de solicitar a los tres órdenes de Gobierno que se encarguen de que se den unas elecciones segura, pero, sobre todo, limpias. Así como de que no intervengan y se aprovechen de los puestos, como lo es el gobernador, para influir en los resultados de este proceso electoral, al cual se dijo victorioso.

“A la licenciada Karla Gabriela Peraza, presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, le pedimos que garantice una jornada electoral transparente, equitativa y justa para las y los sinaloenses; al gobernador, Quirino Ordaz, que se mantenga al margen el día de la elección y que no ponga a funcionar ninguna estructura paralela de Gobierno en el llamado día ‘D’; al delegado de Programas Federales, Jaime Montes, para que no intervenga en la jornada electoral y desactive lo que sabemos que es una estrategia electoral de coacción al voto, hacia los beneficiarios de programa federales”.

Además de también hacer un llamado a las alcaldías a no utilizar al personal o recursos públicos para la jornada electoral, y a los ciudadanos a ayudar a cuidar el voto y que denuncien cualquier anomalía que observen el día de la jornada electoral, independientemente de lo que suceda. Aseguró que será gobernador porque le gusta ayudar a la gente y dar resultados sin excusas ni pretextos, además de querer ayudar a las familias sinaloenses para hacer de nueva cuenta grande a Sinaloa.

Los Datos

Tranquilidad

Hizo el llamado a las autoridades a que garanticen unas elecciones seguras, limpias, sin trampas, sin riesgos; además de darle tranquilidad a los que estén dentro de las casillas y a los votantes.

Leer más: Mañana inicia periodo de veda electoral

Cansancio

Señaló que la ciudadanía está cansada de otros partidos, como lo son Morena y el PRI, ante los malos tratos y Gobiernos que dieron en los años de representación; es por ello que se llevará la victoria.

El Perfil

Nombre: Sergio Torres Félix.

Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1966.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Político, contador y abogado.

Trayectoria: Fungió como funcionario público del Ayuntamiento de Culiacán desde los cargos más simples, como barrendero y supervisor en la Dirección de Informática, supervisor en el Departamento de Predial, comisionado en el Sindicato, secretario general del STASAC, secretario de Desarrollo Social, fue secretario de Pesca y Acuicultura, presidente municipal de Culiacán, diputado federal y local, así como presidente del Partido Revolucionario Institucional.