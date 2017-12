¿Hay algún mensaje del PRI en la renuncia de Nuño?

Sinaloa.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aceptó la renuncia de Aurelio Nuño Mayer como secretario de Educación Pública y nombró en su relevo al exgobernador de Aguascalientes Otto Granados Roldán.

El hoy exsecretario de Educación Pública deja la dependencia federal para irse como coordinador de campaña de José Antonio Meade, quien dejara hace nueve días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para irse como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.

Aurelio Nuño al despedirse de la SEP.

En conferencia de prensa, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario federal hizo un reconocimiento a Nuño Mayer, quien al inicio del sexenio fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia y desde ahí «coordinó la instrumentación de importantes políticas públicas transversales y contribuyó de manera decisiva a desarrollar los contenidos, sobre todo a hacer parte de los acuerdos que se estuvieron tomando para hacer converger el esfuerzo del Gobierno y de las distintas fuerzas políticas para concretar las trece reformas estructurales y establecer los acuerdos que condujeran a su aprobación».

Destacó del funcionario al frente de la SEP su papel para consolidar la transformación más trascendente impulsada por su gobierno: la reforma educativa.

En el mensaje ante los medios de comunicación, el Ejecutivo federal también reconoció la contribución de Nuño Mayer al fortalecimiento de la formación y la evaluación de los docentes y el mejoramiento de la infraestructura escolar, así como la concreción del nuevo modelo educativo.

De igual forma, felicitó a través de él a todos los trabajadores de la dependencia por el trabajo realizado luego de los sismos de septiembre a fin de restablecer las clases e iniciar la reconstrucción de los inmuebles dañados.

El ahora coordinador de la campaña del PRI.

Sobre el nuevo titular de la SEP, Otto Granados Roldán, Peña Nieto dijo que sus prioridades serán «redoblar esfuerzos para lograr la plena instrumentación de los planes y programas de estudio del nuevo modelo educativo para el ciclo escolar 2018-2019. Continuar impulsando el fortalecimiento de las capacidades docentes de las maestras y los maestros y en particular el servicio profesional docente», añadió.

El mensaje político

En sus palabras de despedida, el hoy ex servidor público confirmó que será el coordinador de campaña de José Antonio Meade, aspirante a la Presidencia de la República: «He presentado esta renuncia porque he recibido la muy generosa invitación de José Antonio Meade para coordinar su campaña a la Presidencia de la República», dijo el ahora extitular de la SEP.

Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por haberle dado la oportunidad de ser parte del gabinete y encomendarle la instrumentación de la reforma educativa. Aurelio Nuño destacó la mayor transformación educativa en décadas en el país lograda gracias al presidente Enrique Peña Nieto, en donde subrayó la aprobación y la implementación de la reforma educativa.

Decisiones de partido

Respecto a la renuncia de Nuño Mayer, la diputada federal Gloria Imelda Félix opinó que Aurelio Nuño es parte de los movimientos derivados de las decisiones que ha tomado el partido, dadas las circunstancias en que se encuentran en este momento de cara a las elecciones del 2018.

En cuanto a qué mensaje puede enviar esta renuncia al interior y fuera del partido, destacó que el PRI ha ido creciendo en cuanto a la percepción social, pues de ser muy baja han ido remontando de manera positiva:

«El hecho de que ya tejamos nosotros precandidato y que ya en próximas fechas estemos a punto de iniciar la precampaña (14 de diciembre), esto nos ha colocado ya en una real competencia».

El presidente de la república, habla de cerca con Aurelio Nuño.

Apuntó, lo que los posiciona como un partido fuerte, pues además enalteció la unión que existe entre sus miembros:

«Ha sido de mucho beneplácito la elección de quien se registró como único aspirante y todos en torno a ello estamos trabajando para esperar el momento de arranque», aseveró.

Por su parte, Carlos Gandarilla, presidente estatal del PRI, calificó de positiva la renuncia del ahora exsecretario de Educación Pública.

Expresó que Aurelio Nuño es un hombre joven y con talento que ha demostrado tener la capacidad para ejercer la función pública como lo hizo en el ámbito de la educación, así como su contribución al gobierno de Enrique Peña Nieto: «Operador importante de la implementación de la reforma educativa, que evidentemente es una alta prioridad del presidente Peña», señaló.

Para el diputado federal Bernardino Antelo Esper, la renuncia de Nuño Mayer es una señal que se da de lo federal a lo local de que la inclusión de los grupos a nivel nacional en el Partido Revolucionario Institucional es la clave del éxito de la próxima elección que está por venir:

«Es una muestra que se nos da de que cuando en el PRI hay inclusión, no hay partido que le pueda hacer frente; cuando en el PRI hay división, entonces la derrota se avecina», indicó.

La diputada federal Martha Tamayo comentó que Nuño Mayer es un muchacho talentoso, trabajador, muy competente; que un problema como el que se vivió con los terremotos que pusieron en jaque a varias entidades del país en muchísimas escuelas, él supo manejar con mucha solvencia.

Mejores perfiles

Roberto Duque, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que el exsecretario de Educación Pública es otro funcionario que tiene buen prestigio y que en un principio es una persona que tiene una imagen que puede resultar confiable al electorado.

Sobre Meade y Nuño Mayer, dijo que comparten de alguna manera que son funcionarios que no entran en el molde del político tradicional que uno esperaría para estos cargos: «Me parece consecuente con la apuesta que hace del PRI una determinación como esta que me parece consecuente con la candidatura de Meade, que el coordinador de campaña tenga ese perfil de Aurelio Nuño. No es el político con el colmillo retorcido, no es quien ha ocupado muchos cargos que tiene una larga trayectoria en órganos partidistas o alguien a quien se le considera un operador político priista, sino más bien es un servidor público que mantiene un buen prestigio, tiene una buena imagen. Eso me parece que podría destacarse. Hay una cierta sintonía entre estos dos personajes. Está clara la apuesta del PRI para tratar de conquistar al electorado para 2018», finalizó.