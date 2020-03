Hay condiciones inmejorables para crecer: AMLO 

Acapulco.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de las circunstancias hay condiciones inmejorables para crecer.

Ante banqueros en Acapulco, Guerrero, afirmó que no puede hablar de esas circunstancias porque decidió que sean los médicos y los científicos quienes aborden el tema del coronavirus.

Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias. No puedo hablar de las circunstancias porque hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y científicos, no los políticos, que sean los técnicos, los científicos los que nos informen para que no se exagere ni se disminuyan los efectos de esta epidemia