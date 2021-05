"Hay gobernador para rato" afirma Francisco Cabeza de Vaca y adelanta gira por EU

Tamaulipas.- El mandatario estar de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reapareció y afirmó que "aun hay gobernador para rato", tras pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una revisión exhaustiva en el proceso de desafuero que hay en su contra.

Desde de la sede de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, Cabeza de Vaca afirmó que seguiría trabajando con toda su administración, así mismo adelantó que tendría una gira por Estados Unidos y Canadá para atraer inversión a Tamaulipas.

"Seguimos trabajando con todo mi equipo, mi gabinete, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Hay gobernador de Tamaulipas para rato vamos a sacar adelante a nuestro estado", afirmó.

En cuanto a la carta firmada por la Alianza Federalista, García Cabeza de Vaca destacó que es un posicionamiento firme de los gobernadores para que la SCJN se involucre.

"Su bien es cierto que aquí en Tamaulipas ya se resolvió que la última instancia es el Congreso del Estado, y este ya determinó la no homologación en el caso del juicio de procedencia, también es cierto que el resto de los estados pues podrían caer en una situación similar, por eso se le está diciendo a la Corte, hey no te vayas por encima, vete a fondo del asunto y de una vez resuelve en pleno esta situación para que no quede duda alguna", mencionó el gobernador tamaulipeco.