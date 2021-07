Hay indicios de participación: AMLO revela que Cárdenas Palomino podría haber torturado a Israel Vallarta

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, indicó que hay indicios, pero no pruebas contundentes, de la posible participación de Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Secretaría de Seguridad Regional de la Policía Federal, en la tortura durante la detención de Israel Vallarta, acusado de secuestro por parte del grupo Los Zodiaco.

AMLO mencionó en La Mañanera que hay indicios de la participación de Luis Cárdenas Palomino en la detención de Israel Vallarta, la cual fue transmitida en vivo por el noticiero de Carlos Loret de Mola, misma que le ha valido estar 16 años en prisión.

El presidente Andrés Manuel recordó que en la trasmisión se escucha decir a Israel Vallarta que paren, mientras recibe golpes para ser sometido junto a su entonces esposa, la francesa Florence Cassez.

“Él (Luis Cárdenas Palomino) está acusado de tortura y hay indicios, no podemos decir que ya son pruebas contundentes, pero hay indicios de que este señor, Cárdenas Palomino participó cuando la detención de Vallarta. Aparece en la televisión, incluso lo recuerdo hasta se voltea él y dice: ‘no me golpees’ o ‘no me pegues’, algo así. Entonces todo esto se tiene que ver”, declaró.

El mandatario informó que el caso de Cárdenas Palomino será revisado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se detuvo a Israel Vallarta y Florence Cassez.

Corresponde a la Fiscalía

AMLO indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), será la encargada de determinar a situación legal de Luis Cárdenas, debido a que deberán revisar su Estados Unidos tiene alguna orden de extradición a nombre del exmando de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo el presidente anticipó que el exfuncionario primero deberá enfrentar la justicia en México antes de proceder a alguna solicitud de un gobierno extranjero.

“Ya está en la Fiscalía, voy a solicitar información sobre alguna solicitud de extradición. Creo que primero tiene que atenderse la denuncia de la Fiscalía, sin embargo, hay que ver si el gobierno de Estados Unidos está solicitando la extradición, hoy mismo podríamos informar”, sentenció.