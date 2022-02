Hay inseguridad entre estudiantes y académicos ante atropellos de Conacyt

México.- En México, el organismo encargado de promover la investigación científica es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y uno de sus objetivos específicos sentencia la importancia de contribuir a la formación de capital humano especializado mediante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el programa de becas para estudiante de posgrados y especializaciones.

Sin embargo, lejos de sentirse apoyados, los científicos y becarios en el país, cada vez encuentran más dificultades para su crecimiento, según observan tres investigadoras mexicanas: Katia Aviña Padilla, investigadora en estancia posdoctoral en el programa Estancias por México en Cinvestav Irapuato; Gladys Valencia Castañeda, posdoctorante en el Instituto de Limnología de la Universidad Autónoma de México, unidad Mazatlán, y Maribel Hernández González, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), en Irapuato.

Las investigadoras comentaron a esta casa editora que la reciente polémica en la que se ha visto envuelto el Conacyt, al dejar de emitir el pago correspondiente a investigadores que realizan estudios de especialización después del doctorado o posdoctorales, lleva años gestándose, pero es ahora cuando se agudiza, ya que de manera arbitraria y sin previo aviso, se les suprimió la beca que se otorga a quienes realizan este tipo de estudios.

Continúan las irregularidades

El apoyo económico que los posdoctorantes reciben de Conacyt funge el papel de un sueldo, de manera que es de comprenderse que si se cuenta con ese apoyo para resolver la vida cotidiana, como diversas necesidades científicas y académicas, se ocasione una afectación al suprimirse, relató a Debate Katia Aviña. Esta situación les ha dejado en dificultades y bajo incertidumbre al desconocer si puede resolverse de forma permanente o se repetirá en un futuro.

Si bien ya han tenido respuesta que parece favorable por parte del Gobierno federal, ya que de forma pública en la Mañanera del 2 de febrero dijo que a los doctorantes que se les pagaría este mes. Empero, las investigadoras aseguran que los manejos de la información del Conacyt, en sí, dan la impresión de no ser los adecuados y reflejan desorganización.

De hecho, ya se les ha pagado a muchos como se prometió, sin embargo, Katia menciona que a los que subieron de nivel en el SNI no se les dio el pago completo o correspondiente. Como Katia Aviña, hubo cerca de 640 posdoctorantes afectados en todo el país, por lo que en busca de soluciones, en días pasados se organizaron con el colectivo de Investigadores y Posdoctorales Miembros del SNI (CIP-SNI) y anunciaron sus acciones en la cuenta @POSDOCsinSNI, en Twitter, donde convergen con posdoctores que aún no tienen una valoración dentro del SNI. Dicho colectivo tiene diversas comisiones, y Katia forma parte de la comunicación en medios.

Así se organizaron

A algunos estudiantes se les suspendieron los apoyos en los últimos meses del 2021, pero a la mayoría de los posdoctorantes afectados los recursos no les llegaron durante el pasado mes de enero.

En pro de buscar una solución, el lunes primero de febrero los asambleístas realizaron un plantón en la Ciudad de México, a las afueras del edificio del Conacyt, haciendo entrega también de un pliego petitorio a las institución, del cual el día miércoles 2 de febrero, se obtuvo una respuesta en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya se mencionó.

Katia, Gladys y Maribel contaron a Debate que, junto a otros investigadores y posdoctorantes, se percataron de la irregularidad a finales del mes de enero.

“El día 25 de cada mes, es el día que se recibe el pago del estímulo. Nos pareció notorio porque ya se les había hecho el pago del estímulo a todos los miembros, excepto a la comunidad de miembros del SNI que somos becarios del programa de Estancias por México de Conacyt”, dijo Katia, pero de acuerdo con ella, había casos en que algunos compañeros habían tenido la falta del recurso desde noviembre del 2021 e incluso antes, sin haber recibido por ello aviso o justificación alguna.

Son diversas las irregularidades

Lo anterior no fue el único problema que los posdoctorantes en el nuevo programa de Estancias por México han tenido con Conacyt, ya que, según expone el colectivo en Twitter: disponen de “evidencia de que funcionarios del Conacyt instruyeron a las instituciones públicas donde realizamos nuestras estancias posdoctorales a registrar la adscripción ante el SNI (es decir, aplicar para un nivel en el SNI) de forma diferente a como se venía haciendo”, además, de acuerdo con el colectivo, este cambio fue justificado por los funcionarios como la nueva interpretación del artículo 62 del reglamento del SNI, el cual señala que el investigador con nivel en el SNI deberá estar adscrito a una institución pública y ser remunerado por la misma, si no, no se les daría el pago, y esto antes no era así, es decir, ellos siempre habían recibido el apoyo trabajando para una institución de la cual no recibían pago.

Además, no se les hizo nunca una notificación del cambio en este artículo o de los cambios generales realizados en 2021. Basándose en el mismo cambio del artículo, muchos posdoctorantes fueron notificados directamente por Conacyt de que ya no recibirían su pago desde octubre, y hay a quienes se les ha solicitado regresar el estímulo recibido como investigadores en los últimos meses del 2021 debido a que no cumplen con el nuevo reglamento.

Sin embargo, después de la declaración de la mañanera del miércoles 2 de febrero, Katia menciona que Conacyt informó que dicha instrucción se debió a una confusión. Sin embargo, después de esa declaración el Cinvestav, por instrucción de Conacyt, mencionó a los jefes de departamentos de investigación que ya no les darían a sus becarios la carta de adscripción a dicha institución porque esta no les paga. Katia dijo no saber si fue por la misma confusión anterior o por nueva instrucción directa de Conacyt, posterior a la declaración.

Conacyt no da certezas ni claridad

Antes de llevar a cabo la manifestación el primero de febrero, varios posdoctorantes e investigares buscaron contacto con el instituto. De acuerdo con los testimonios de Aviña y Valencia, este no había proporcionado una comunicación eficaz, clara ni confiable que les permitiera seguridad a quienes solicitaron conocer el estatus de su situación ante este consejo científico y por ello, en nombre de todos sus compañeros, exigen un canal confiable con la institución, a la vez que esperan que, como se declaró antes, la supresión de los pagos se trate de una confusión. Por otra parte, la investigadora Maribel Hernández González explicó que, en el ámbito científico mexicano, los programas de becas que otorga el Conacyt son para muchos investigadores la única manera de contribuir con el desarrollo científico en el país, a la vez que se les da una remuneración relativamente justa por ello.

Sin embargo, el avance en el camino científico no parece ser favorable para los que ya cuentan con algún nombramiento, tal fue su caso, cuando sometió diversos trabajos en la convocatoria para lograr el nombramiento de SNI 2 o nivel II, “concursé para pasar en el nivel II y me dejaron en el nivel I; me dieron ciertos argumentos que no sonaban lógicos contra las evidencias que presenté para merecer el nombramiento”, lamentó, ya que ella asegura tiene suficientes trabajos material o productos para avanzar.

En suma, tal parece que solicitar un recurso de reconsideración le podría llevar a perder su nombramiento actual, en caso de que la revisión no le sea favorable, según le informó Conacyt.

Esto antes no ocurría, ya que “si no pasabas a un nuevo nivel tampoco te quitaban el que ya tenías”, declaró. Tanto Hernández, como Aviña y Valencia consideran este tipo de hechos como limitantes para el desarrollo de investigadores y estudiantes, y poco constructivo en la relación de Conacyt hacia los becarios, quienes esperan que la comunicación fluya de manera transparente hacia los enlaces institucionales, a la vez que de Conacyt hacia los becarios, y que, lejos de quitarles los apoyos, les abran más oportunidades para seguir investigando.

Los Datos

Estímulo

Conacyt otorgó durante el 2021 a los posdoctorantes un apoyo que osciló entre 6 mil 750 y 23 mil pesos al mes, dependiendo su nivel en el SNI y su adscripción a otros apoyos gubernamentales (CIP-SNI).

Cátedras

El programa de cátedras permite a los doctores recibir apoyo de Conacyt cuando están adscritos a una institución pública, este programa también se ha visto afectado en los recortes de Conacyt (CIP-SNI).

Para entender...

Disminuciones en Conacyt

En Conacyt, la degradación a los apoyos a la comunidad científica se ha dado desde sexenios anteriores, y esta Administración gubernamental no fue la excepción. En 2019, el 27 de junio, la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, dio a conocer que los datos de apoyos para becarios que hacían estancia en el extranjero denotaban una reducción, pues en 2018 se habían otorgado 752 becas, mientras que en 2019 se otorgaron apenas 650. Las becas para las estancias posdoctorales en el extranjero también se redujeron: en 2019 fueron 193, mientras que en 2018 hubo 103 más de ese número.

El programa de cátedras perdió apoyos: en 2018 existían al menos 1,500 catedráticos asignados a 982 investigaciones, pero en 2020 el número se redujo a 1,076 catedráticos dentro de 664 proyectos científicos.

Además, para el presupuesto federal 2020 Conacyt canceló el programa denominado Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas, el cual proporcionaba estímulos y recursos económicos al sector productivo para concretar avances tecnológicos.

A finales del 2020, Conacyt también daba a conocer la cancelación de los convenios con universidades privadas. Según Katia Aviña, Maribel Hernández y Gladys Valencia, estas medidas limitaron a las personas e instituciones que desarrollaban investigación en el país (con datos de Conacyt y Segob).