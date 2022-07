¡Hay más! Layda Sansores advierte que tiene más audios de 'Alito' Moreno

Además, señaló que el líder del PRI declaró bienes por 12 millones de pesos, pero ella calcula que tiene al menos 500 millones en propiedades en Campeche. " Tiene que haber sanción y no vamos a bajar las manos ", aseveró.

"Qué chulada. Explica muy bien cómo (Alito) se burla de Lorenzo Córdova, por eso quería yo que viera este programa (Córdova), porque aunque una gana la gubernatura, cómo impacta en diputados que no debieron haber llegado, porque utilizó dinero de campaña extraordinario que rebasa los gastos de campaña", acusó la morenista.

" Yo creo que toda la gente nos pide que haya un proceso penal , no sólo en la Fiscalía del Estado, sino también en la Fiscalía General", declaró Sansores.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.