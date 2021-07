Hay más de 20 cárteles de droga en México y AMLO solo reconoce a tres

México.- Evita reconocer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que se han creado nuevo cárteles de droga en México. Mientras que especialistas afirman que son más de 20 las organizaciones criminales que existen en el país.

Durante el tercer aniversario de su triunfo electoral en el 2018, el presidente de México rindió un informe, donde reconció solo la existencia de tres cárteles de droga; Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y el cártel con presencia en Guanajuato.

Por otra parte, los especialistas señalan, además del aumento del crimen organizado durante los últimos años, que las organizaciones más grandes se han expandido.

"No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el Cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces (...) Hay gobernabilidad", dijo AMLO.

Eduardo Guerrero, consultor en seguridad, advirtió que no han surgido nuevos cárteles "grandes", pero sí muchas organizaciones o células delictivas locales y/o regionales, como "Cárteles Unidos", que está financiando a grupos más pequeños para evitar la expansión del CJNG.

Otras organizaciones que han surgido en lo que va del sexenio son las escisiones del Cártel del Golfo "Ciclones y "Escorpiones", que tienen presencia en la zona norte de Tamaulipas y están vinculadas a la reciente matanza de 15 civiles en Reynosa.

"Los dos cárteles se han afianzado, digamos, como dos organizaciones con presencia nacional, se han expandido durante la administración de López Obrador y están rivalizando ya no por pelear estados o regiones, ya están peleando municipios, por eso es que se han encendido en el último año los enfrentamientos", dijo.

Alejandro Hope, analista en seguridad, consideró que en este sexenio ha seguido el proceso de pulverización de los grupos criminales, por lo que hay una multiplicidad de grupos armados, algunos de los cuales son de relativo nuevo cuño.

"Hay escisiones del Cártel de Jalisco, hay escisiones del Cártel del Golfo. ¿Han surgido grupos criminales, nuevas células? Sí, todo el tiempo, es un proceso bien dinámico.

Hay una pluralidad de grupos armados en el País que suplantan al Estado en varias partes del territorio, eso es un hecho inocultable", alertó.

Carlos Mendoza, académico de la UNAM, coincidió en que no hay una multiplicación de grandes cárteles, pero sí una expansión de pequeñas células delictivas en territorios que antes no representaban focos rojos.