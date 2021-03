Hay más de dos candidatos a la gubernatura de Sinaloa: Rosa Elena Millán

Los Mochis, Sinaloa.- En Sinaloa no sólo existen dos proyectos para la gubernatura, hay más que comparten intereses no sólo políticos, sino sociales, sostuvo Rosa Elena Millán Bueno candidata a esta posición por Fuerza por México.

“No sólo son dos (candidatos), somos muchos, la verdad a todos los respeto mucho que todo se ha tenido la oportunidad de compartir responsabilidades, con todos me ha tocado colaborar de una u otra manera en sus proyectos y todos me merece mucho respeto, de igual forma creo que debe ser de igual para allá, creo que en esta contienda no somos enemigos, somos contendientes y debe prevalecer la civilidad política del respeto y por supuesto que sean las propuestas lo que impere”, indicó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante su visita por el municipio de Ahome, Rosa Elena Millán Bueno dijo que es momento de dar oportunidad a nuevos proyectos para que a Sinaloa le vaya bien.

Leer más: Entre música de banda y porras, Mario Zamora se registra para la gubernatura de Sinaloa

En ese sentido, reconoció que hubo un sentimiento de dolor al no ser tomada en cuenta para la asignación de las candidaturas del PRI; sin embargo, aseguró que está firme con su nuevo proyecto y llegará hasta donde la ciudadanía lo quiera y se lo permita.

“Aquí somos parte de Fuerza por México hay que decirlo, aquí estamos haciendo sumando precisamente en estos ciudadanos que no tienen color de partidos, son las cosas que nosotros tenemos, resultados que si bien es cierto transitas por un partido también es cierto que le das prestigio o degradación política y a esas siglas del PRI yo le di prestigio porque siempre procuro ser una mujer honesta, es una condición de vida que tengo, en donde estoy doy resultado”, precisó.

Rosa Elena Millán en rueda de prensa en Ahome. Foto: Debate