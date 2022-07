"Hay mucha falacia", acusa el embajador de Cuba en México sobre críticas a médicos cubanos

México.- El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, aseguró que se han dicho muchas mentiras sobre los médicos cubanos que han sido contratados por el gobierno federal de México.

“Yo creo que hay mucha falacia en todo eso. Los médicos son personas no, por tanto tienen derecho a hablar, a hablar lo que ellos quieran ni no es que no se les permita, eso no tiene nada qué ver. Ya de hecho hay algunos que han hablado con la prensa, han hablado ampliamente con la prensa cubana”, expuso en entrevista tras estar presente en la reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a los primeros 60 de 500 profesionales de la salud provenientes de la isla caribeña que se integrarán a los servicios de salud mexicanos.

Ante el anuncio hecho por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal sobre la contratación de médicos de Cuba, diversos sectores de la república mexicana expresaron sus críticas, señalando que, antes de traer doctores del extranjero, se debe garantizar el trabajo para los egresados de las universidades del territorio nacional.

Sobre los diversos señalamientos e inconformidades por la contratación de doctores de Cuba, el representante diplomático de dicho país en México, Marcos Rodríguez Costa, apuntó que, pese a que respeta la opinión de todos, lo importante es ver los resultados que el trabajo de estos profesionales produce.

“A ver, yo respeto la opinión de todo el mundo, yo creo que México se caracteriza por una amplia democracia, México se caracteriza por oír las opiniones de todo el mundo, y yo creo que lo importante va a ser el resultado, ese es el que hay qué ver, cuál es el impacto en la salud, cuál es el impacto”, refirió.

En este sentido, el funcionario del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel hizo especial énfasis que las críticas y comentarios que se han manifestado por el arribo de estos doctores no es lo relevante del asunto, sino lo que realmente resulta importante es el efecto que tendrá en la salud de la población mexicana.

En tanto, Rodríguez Costa aseguró que Estados Unidos está detrás de la campaña en contra de los médicos cubanos, señalando que es dicha nación la responsable de los comentarios que afirman que el esquema bajo el que se manda a estos profesionales a otros países es considerado como esclavitud moderna.