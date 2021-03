“Hay muchos debates falsos en torno a organismos autónomos”, asegura el candidato Alejandro Mungaray

Baja California.- Frente a la polémica que ha generado la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar organismos autónomos y que el Gobierno federal asuma sus funciones, el académico y aspirante a la gubernatura de Baja California, Alejandro Mungaray Lagarda, sostuvo que, aunque el pasado no es de orgullo ni el futuro promisorio, también hay muchos debates falsos en torno a este tema.

El exrector de la Universidad Autónoma de Baja California dijo en entrevista para Debate que indiscutiblemente hay organismos autónomos que hacen tareas muy importantes, por ejemplo, el Banco de México.

“Me parece muy importante en materia de regulación económica, generación de confianza en el exterior. También me parece que lo que hace el Instituto de Transparencia... (INAI) tiene mucho sentido, me gusta mucho lo que hacen”.

Sin embargo, el exsecretario de Desarrollo Económico en el sexenio del panista Guadalupe Osuna Millán, Alejandro Mungaray, mencionó que hay otros organismos autónomos a los que nunca les ha visto sentido, que son espacios de cualquier otra cosa.

“Por ejemplo, el sistema estatal anticorrupción, controlados por quienes son los principales operadores de la corrupción, son de estos personajes que no tienen orden de aprehensión encima pero todo mundo sabe que son muy hábiles para cambiar las cosas y orientarlas para ciertos… son los principales críticos de la corrupción, pero al mismo tiempo son los principales operadores de la misma, está canijo cómo te apoderas”, detalló el profesor Mungaray.

El ambientalista, Mungaray, insistió en que “muchos centros del mundo de la empresa se han apoderado de organismos públicos y hacen que sus juicios y orientaciones autónomas sean lo que dicen, así como muchos políticos también se encumbraron como empresarios y se vuelven socios”.

“Realmente esos debates que a veces observo, me parece que, desde el punto de vista de la ciudadanía, muchos de ellos no tienen sentido porque a los ciudadanos les sigue yendo igual”, añadió el virtual candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Baja California, Alejandro Mungaray Lagarda.

El INE, bien consolidado

A diferencia de las críticas que López Obrador lanza constantemente a los integrantes del INE, Mungaray Lagarda sostuvo que a él sí le inspira confianza el Instituto Nacional Electoral, pues admitió que le parece una institución bien consolidada.

No obstante, el abanderado de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Baja California agregó “a veces pienso que el tema salarial atraviesa por todos lados. Un profesor universitario con doctorado, SNI y todas esas cosas, no gana lo que un funcionario de un organismo autónomo, se van dando reflexiones. Yo creo que los organismos autónomos tendrían mucha más validez, prestancia y solidez si no tuvieran estructuras salariales tan disparadas respecto al otro tema”.

El economista insistió en que el tema de los salarios de élite en los organismos autónomos podría ser la pata coja. “Creo yo que el instituto y todos esos organismos autónomos merecen y deben estar funcionando así, no tanto de la perspectiva de contrapeso, sino en sentido del arbitraje, en sentido de la confianza, pero me parece que las autonomías podrían dar para muchas cosas y no necesariamente para estructuras salariales que los muestren débiles”.

Mungaray Lagarda hizo hincapié en el ámbito universitario, donde explicó que uno estudia maestría, doctorado o postdoctorado un montón de años, pero en materia salarial no pasa de 50 mil pesos al mes, mientras en ese recorrido deja toda una vida.

Pero “de repente llega un joven a un organismo autónomo, licenciatura, una palanca, un amigo, quién sabe cómo, bla, bla, bla y ‘moles’ 70 mil pesos entrando porque va saliendo de la licenciatura, son cosas raras, pegan”, lamentó Mungaray, aspirante a relevar a Jaime Bonilla en la gubernatura.