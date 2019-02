"Hay muchos testigos arrepentidos"

A casi 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, siguen existiendo más dudas que certezas, y lo que se halla en el expediente desclasificado en torno al magnicidio que trastocó el sistema político mexicano es un cúmulo de contradicciones, particularmente sobre la figura de Mario Aburto Martínez, quien cumple una pena de 42 años acusado de ultimar al entonces candidato priista.

En Lomas Taurinas, en el año de 1994, Luis Donaldo Colosio recibió disparos de arma de fuego en un acto de campaña.

En entrevista con EL DEBATE, la periodista Laura Sánchez Ley declaró que, a partir de hoy, los expertos y la ciudadanía tendrán acceso a un expediente de 10 mil hojas, que arroja datos que habían sido omitidos por las autoridades respecto al homicidio de Colosio Murrieta.

¿Qué es lo que encontró en el expediente desclasificado?

Dentro de las 10 mil hojas que contiene el expediente encontramos varias cosas que pudiéramos destacar, más bien contradicciones en el proceso, aunque de ninguna manera estamos desacreditando la investigación oficial ni tampoco estamos exculpando a Mario Aburto Martínez de nada. De entre las contradicciones que encontramos, una que me llamó mucho la atención es que el primer parte informativo que existe cuando se detuvo a Mario Aburto fue elaborado por la entonces Policía Judicial. Nueve elementos la firman, y es el primer parte que tenemos donde se narran cómo sucedieron los hechos en Lomas Taurinas, que dicen que primero se le dio (a Colosio) un balazo en la cabeza, luego en el estómago.

El asunto es que cuando se pone uno a revisar con mucho detenimiento las ampliaciones y los careos, te das cuenta que ante el abogado de Mario Aburto, Héctor Sergio Pérez, siete de estos reconocen que nunca se identificaron con Mario Aburto porque o no estuvieron en el lugar de los hechos o estaban resguardando el hospital donde estaba Colosio; otro andaba grabando el mitin en otra parte; es decir, siete lo firman, pero no constataron los hechos. Eso es una cosa que llama la atención.

De Mario Aburto, señalado el autor material del magnicidio, existen varias versiones, del Caballero Águila, del obrero solitario, ¿qué es lo que aporta el expediente sobre estas versiones?

La testigo que mencionó esta versión se contradijo unos días antes de que se le dictara sentencia, y aun así el juez dictó una sentencia de 42 años de prisión, y lo que te puedo decir que una de las personas en construir esta imagen sí se arrepiente al final, lo que podría la duda si existió esta historia.

Otra es que también siempre se dijo que Mario Aburto se estuvo preparando para asesinar al candidato, y eso no lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que encontré es que lo que dijeron esto fueron sus primos, Marcelino y Mauricio, y a unos días de que se le dicte sentencia a Mario se retractan y dicen que no es verdad, que ellos hicieron esa declaración de que su primo tenía un arma, un mes antes, porque los agentes que los detuvieron les dijeron que si lo hacían era que los iban a echar en un hoyo igual que a su primo Mario. Más testigos arrepentidos días antes de que se le dicte sentencia a Mario, y todos en condiciones un poco extrañas.

El procurador Diego Valadés confirmó que el autor material del asesinato al candidato del PRI es el michoacano Mario Aburto.

Carlos Salinas de Gortari es otro de los personajes que los medios y el imaginario político mencionan en el caso Colosio, ¿qué es lo que encuentra de él en este expediente?

En dos ocasiones Mario Aburto asegura que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando lo tienen detenido, un agente se le acerca y le dice que tiene al teléfono a Carlos Salinas, que quiere que acceda a sus condiciones, pero tiene que declarar que pertenecía a un grupo político.

¿Es posible esta llamada o es parte de una de las irregularidades que ha habido en el proceso?

Es difícil saberlo. Solo podemos decir que esta versión sale del propio Mario Aburto. De hecho, hay un video donde sostiene que le llamó Carlos Salinas de Gortari. Es decir, en al menos tres ocasiones se menciona al entonces presidente. Ahorita es difícil saber si las autoridades descartaron o siguieron esas líneas de investigación porque el único sentenciado es Mario Aburto Martínez.

El 31 de octubre de 1994, por el delito de homicidio calificado, Mario Aburto Martínez fue sentenciado a 42 años de prisión.

¿Cuál es la importancia de este expediente para el pueblo de México?

Ahora los mexicanos tendrán acceso a documentos que de entrada no debieron estar resguardados durante 25 años, pero además vamos a poder ver los documentos, con la posibilidad de que expertos en criminalística y psicología hagan un análisis profundo y no solamente se basarían en un resumen que nos dio la autoridad, y que la gente, sobre todo especialista en el tema, podrá hacer una evaluación con base a documentación directa, esto es muy importante. La gente ya podrá sacar también sus propias conclusiones.

En otoño del año 2000, la PGR concluyó las investigaciones sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

¿Estos elementos vienen a complementar o a contradecir las versiones oficiales?

No te sabría decir porque no conozco con exactitud la averiguación previa y no sé si estos señalamientos se consignaron o no, solo te puedo decir que son elementos que en los resúmenes oficiales que no tenían tanto detalle.

¿Qué otro tipo de irregularidades se detectan en el expediente desclasificado?

Mucho se habló de un agente del Cisen, José Antonio Sánchez Ortega, que supuestamente habría, se manejó que pudo haber sido el segundo tirador. Lo que hallamos en el expediente es que, a pesar de que había pruebas en las que se encontró la presencia de plomo en sus manos, en ella asegura es que no portaba armas ese día, y a las horas le hacen la prueba de rodizonato de polvo y sale positiva, entonces están las pruebas, donde dice que no portaba armas, pero están los resultados del examen positivo, y la gente va a ver las pruebas y formarse una opinión más fundamentada.

En mayo del 2013, los padres de Mario Aburto Martínez solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto que reabra la investigación.

Con este archivo es importante porque habrá oportunidad de los expertos de que ellos puedan analizar, opinar, encontrar datos que amplíen el panorama.