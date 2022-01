“Hay presidente para el tiempo necesario”: AMLO regresa a Palacio Nacional tras someterse a cateterismo cardíaco

Ciudad de México.- Tras someterse a un cateterismo cardíaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aún “hay presidente para el tiempo necesario”, ya que todo el proceso se realizó de forma exitosa y se encuentra en buen estado de salud para terminar su sexenio y volver al trabajo intenso.

AMLO informó a través de un comunicado que se encuentra de regreso en Palacio Nacional de pasar una noche hospitalizado en el Hospital Central Militar donde le fue realizado un cateterismo cardíaco derivado de sus afecciones, cabe recordar que el dirigente sufrió un infarto el 3 de diciembre de 2013 por lo que es sometido a revisiones periódicas, además de consumir medicamentos para la hipertensión.

“Fui a hospital hace 15 días me hicieron la prueba de esfuerzo y los especialistas decidieron que tenían que hacerme un cateterismo, todo programado pero tras contagiarme de Covid-19 tuve que esperar a que pasara este virus y ayer después de la conferencia, asistí a esta cita con los médicos” explicó el dirigente.

Leer más: Realizan cateterismo cardíaco a AMLO en hospital de la SEDENA

Narró que tras llegar al hospital y ser hidratado, lo intervinieron con el cateterismo sin embargo, todas sus arterias se encontraron sin obstrucción por lo que no fue necesario realizar otro procedimiento, “tardaron media hora en todo el proceso, pasé la noche en el hospital pero ya estoy de nuevo en Palacio”.

AMLO afirmó que los médicos autorizaron su regreso a las giras a lo largo del país, ya que anteriormente siempre tenía en cuenta “la posibilidad la pérdida de mi vida”, por lo que incluso cuenta con un testamento político para garantizar la gobernabilidad de México en caso de que él falleciera derivado de sus problemas de salud.

“Vamos adelante, tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo, pero los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir que me puedo aplicar a fondo y que hay presidente para el tiempo necesario” mencionó el dirigente nacional.

Leer más: ¿Y el Insabi? Cuestionan a AMLO por no someterse a cateterismo cardíaco en hospital público

Agregó que se siente “tranquilo y contento” porque podrá consumar la transformación que se planteó para México, “sentamos las bases de que ya no se permita la corrupción, que se destierre la corrupción de México, que se voltee a ver a los pobres”.