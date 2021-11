Hay que apegarse a las reglas; pide AMLO a Monreal aceptar encuesta para definir candidato presidencial

Oaxaca.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pidió al senador Ricardo Monreal Ávila, apegarse a los estatutos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y aceptar la encuesta para definir al candidato del partido en las elecciones presidenciales del 2024.

Ante las declaraciones de Ricardo Monreal de abandonar Morena de no modificar la forma de elegir al candidato presidencial, AMLO fue abordado en La Mañanera asegurando que no se pueden cambiar las reglas del método interno de selección.

“Ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas. Si el estatuto de un partido habla de que se puede utilizar como procedimiento para elegir candidato las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado”, mencionó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel dudó que Ricardo Monreal abandone Morena, partido que él mismo fundó y que lo llevó a la presidencia de México en el 2018.

“Entonces si no modifican el estatuto me voy, no creo yo, no creo que lo haya dicho, o si lo dijo no lo doy por bueno”, dijo desde la conferencia matutina.

¿Qué dijo Monreal?

La semana pasada Monreal indicó que “no confío en las encuestas, porque he sido víctima de ellas, cuando no hay transparencia ni método, incluso en quien las hace no confío. Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República; no voy a confrontarme con él, ni con la historia. El Presidente es historia”.

El aspirante aseguró que no cree que la encuesta sea el único método para elegir al candidato, “y lo digo con respeto, obviamente al Presidente, no quiero confrontarme con él y menos con el partido. Es una posición personal que no debe ofender a nadie. Es un principio que sostengo, que lo más correcto son elecciones primarias”, mencionó.