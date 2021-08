Hay que buscar a los responsables que no permitieron una consulta ciudadana más amplia: Lorenzo Córdova

México.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, indicó que se debe realizar una investigación para dar con los responsables que no permitieron que los recursos federales fueran otorgados al órgano electoral para una mayor cobertura de las casillas durante la consulta ciudadana del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lorenzo Córdova fue cuestionado sobre el alcance de la consulta ciudadana y las boletas traducidas a las más de 60 lenguas que existen en México, indicando que no hubo el recurso necesario para realizar esta acción.

Sin embargo el presidente del INE indicó que sólo fue posible realizar la boleta en lenguaje Braille, para personas invidentes, asegurando que hubo impedimentos desde la Cámara de Diputados hasta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para recibir los recursos necesarios para la consulta.

“Fuimos objetivo de una negativa tanto de de la Cámara de Diputados como de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación), como de la Secretaría de Hacienda, para poder contar con recursos para desplegar de manera más amplia la consulta”, declaró el funcionario en conferencia de prensa este domingo 1 de agosto.

Lorenzo Córdova aseguró que la meta del INE era instalar 104 mil mesas receptoras en todo México, amplificando el alcance de la consulta ciudadana de AMLO, sin embargo por el recorte en el presupuesto para el ejercicio democrático, sólo fue posible la instalación de 57 mil casillas en todo el país.

“Hubiéramos querido instalar 104 mil casillas, eso era lo que nosotros queríamos instalar, pero no se nos permitió. Después en las negociaciones con Hacienda quisimos instalar 91 mil casillas y no se nos permitió. Hoy estamos instalando 57 mil casillas muchas más que muchos ejercicios de su naturaleza”, aseveró.

En este sentido, Córdova indicó que la meta del INE no se pudo logar, por lo que era necesario encontrar a los responsables que impidieron que las casillas se instaran en su totalidad.

“Lamentablemente no se puedo hacer esto pero creo hay que buscar a los responsables de que no pudiera darse un ejercicio mucho más robusto, que no es que este no lo sea, pero más robusto aún”, agregó.

La consulta ciudadana fue realizada con recursos el INE con un presupuesto de 500 millones de pesos, mismo que en su consideración, no era el necesario para realizar un ejercicio de su magnitud, por lo que habían solicita más recursos del federal.