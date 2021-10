"Hay que dar la cara": AMLO exhibirá a diputados que voten contra reforma eléctrica

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que exhibirá a los legisladores que voten contra la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados para que cada cual asuma su responsabilidad.

En la Mañanera de este 4 de octubre, AMLO defendió los beneficios que traerá la reforma eléctrica y envió un mensaje a los legisladores de la oposición que se han pronunciado contra la iniciativa.

El mandatario aseguró que quienes voten contra la reforma eléctrica serán exhibidos en las Mañaneras, porque su gobierno no será "tapadera" y "hay que dar la cara", ya que la iniciativa será para beneficiar al pueblo.

"Le digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos porque se trata de los intereses del pueblo, que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, si no somos tapaderas, aquí cada quien va a asumir su responsabilidad", aseveró.

Cuestionado sobre si buscará una alianza con los legisladores del PRI para aprobar la iniciativa, AMLO envió unas palabras para ellos: "¿van a defender a Iberdrola? ¿Ya no se acuerdan de López Mateos? ¿Son legisladores o empleados?"

El presidente de México reiteró que la iniciativa garantizará precios justos en las tarifas de luz e incluso beneficiará a los empresarios. "No haríamos nada que signifique cerrar empresas", aclaró.

Recordó que la reforma energética anterior tenía como fin "favorecer a las grandes empresas" con tarifas privilegiadas, y a manera de ejemplo se refirió al caso de la cadena de tiendas Oxxo, cuyas sucursales pagan menos luz que un hogar, según ha señalado antes AMLO.

El mandatario añadió que en la iniciativa de reforma eléctrica va incluida la nacionalización del litio, ya que propone prohibir la entrega de nuevas concesiones de explotación a mineras extranjeras, al tiempo que subrayó que se trata de un "mineral estratégico".

"En la iniciativa va lo del litio, puede ser que les moleste más lo del litio que lo de la reforma eléctrica, los conozco, nadie dice nada del litio, pero es un mineral estratégico, sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarlo, no podemos permitir que saqueen y se lleven el litio", agregó.