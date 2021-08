Hay que dejar la bulla y no ser perezosos: Damián Alcázar pide salir a votar en consulta contra expresidentes

México.- ¡Vale la pena dejar la bulla! A través de redes sociales se comenzó a difundir un video de Damián Alcázar donde pide a la población que deje de ser perezosa y salga a participar en la Consulta Popular contra los expresidentes de México.

En el video de un minuto con 10 segundos, el actor mexicano de izquierda se muestra hablando a la cámara, mandando un mensaje a la población mexicana sobre la Consulta Popular.

"Mañana es primero de agosto, día de salir a votar si o no al juicio de expresidentes", comienza Damián Alcázar.

Posteriormente, pide a la población que salga a votar pese a que se trate de una actividad democrática a la cual el Instituto Nacional Electoral no ha dado la publicidad adecuada. Un reproche que también ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y distinguidos personajes de Morena en el país.

"No importa si el INE ha puesto trabas y obstáculos, sí no nos ha informado en donde van a estar ubicadas las casillas, y redujeron enormemente el número de casillas, y no han dado el registro para los ciudadanos que quieren ser observadores, no importa, es un ejercicio democrático ciudadano, hay que salir a votar, sí o no, no importa, pero no le dejemos a los políticos el futuro de este país, lo han hecho muy mal, lo han hecho muy mal", recrimina Damián Alcázar no solo al órgano electoral sí no a los expresidentes de México.

Tras ello, el actor mexicano pidió a la población mexicana pensar en el futuro de sus hijos, en trabajar para no dejar un país lleno de violencia, solo porque somos perezosos.

"Entonces vale la pena dejar la bulla, trabajar por nuestros hijos, no les podemos dejar un país como este, lleno de violencia, totalmente despojado y todo porque somos perezosos y no queremos participar", comentó Alcázar.

Sal a votar, de algo puede servir, no importa si dices no al juicio de los expresidentes o si dices sí, el chiste es que nosotros los ciudadanos actuemos ¡Hazlo por el bien de tus hijos!

La Consulta Popular contra expresidentes

La Consulta Popular es una actividad democrática que organizar el Instituto Nacional Electoral con el fin de cuestionar a la ciudadanía sí desea o no, que se investiguen los quehaceres de los expresidentes de México.

Leer más: Reprocha AMLO que no hay casillas suficientes para la consulta

Esta consulta popular fue inicialmente una propuesta de AMLO, la cual fue respaldada por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial (después de ser modificada).

Para realizarla se llevará a cabo la instalación de 57 mil mesas para votar en el país y tendrá un costo aproximado de 500 millones de pesos.