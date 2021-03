Hay que evitar que los malos gobiernos regresen al poder: Marina del Pilar

Baja California.- Marina del Pilar Ávila Olmeda es la primera presidenta municipal de Mexicali y ahora busca ser la primera mujer en gobernar el estado de Baja California para “evitar que regresen los malos gobiernos”, y así lo advierte.

Abanderada por el partido político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, Marina del Pilar es una exdocente que ahora como política enfrenta sus miedos y se enfoca en ganar las elecciones.

En entrevista para Debate confesó no ser una mujer de miedos, sino más bien, una mujer que piensa en lo positivo de la vida y de su carrera profesional.

“Pues mira, yo creo que hay que enfrentarnos a ciertos miedos, me dejaste, sí, pensando, no sé, me parece que no hay que pensar en los miedos porque luego uno los atrae, hay que mejor pensar en las posibilidades de triunfo, de cambio, de desarrollo para el estado de Baja California y evitar que regresen los malos gobiernos que tuvimos durante tantos años en nuestro estado”, respondió.

La grilla es fuerte en Baja California

La candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda también compartió la mayor mentira que ha escuchado últimamente, afirmó que en esta batalla política y en especial en su estado, la grilla es fuerte.

“Me han salido no sé cuántos mejores amigos y amigas, así de bueno, y que luego dices ‘ah caray, ni lo conozco’. Sí hombre, muchas mentiras. La grilla aquí de veras que es impresionante”, declaró Ávila Olmeda.

La alcaldesa de Mexicali advirtió que buscará ganar las elecciones, pues comparte los mismos ideales del presidente y además que su triunfo significa la consolidación de la Cuarta Transformación en Baja California.