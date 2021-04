Hay que luchar de manera pacífica; dice AMLO por amago de Salgado Macedonio a INE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió hacer una lucha por la democracia de forma pacífica, luego de que Félix Salgado Macedonio, quien mantiene una disputa pos su candidatura a la gubernatura de Guerrero, amagara con buscar en sus domicilios a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que le nieguen el derecho de ser votado.

AMLO hizo un llamado durante La Mañanera para no buscar justicia por medio de la violencia, luego de que Salgado Macedonio advirtiera que buscará al presidente del INE, Lorenzo Córdova en su domicilio y darlo a conocer al público.

Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia", declaró AMLO.

Andrés Manuel mostró su apoyo al morenista Félix Salgado Macedonio, de quien dijo se está violando su derecho como ciudadano de ser votado, al negarle la candidatura por la gubernatura del estado de Guerrero.

Querer impedir que un candidato participe, ¿no es también un agravio y un atentado a la democracia?”, cuestionó el presidente.

AMLO recordó que primeramente se estaba pidiendo la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio por un supuesto abuso sexual perpetrado a una excolaboradora del también senador.

Como no hubo un juicio que demostrara la denuncia hacia Félix Salgado, AMLO indicó que se buscaba buscar otro motivo para que no procediera su participación en los comicios, como se acusa ahora de no comprobar sus ingresos de precampaña.

“¿Qué al no haber elementos sobre este caso, se traslada la presunta violación a otro delito?, pues no, no se puede, que sea el pueblo el que decida”, mencionó.

Salgado Macedonio amaga al INE

AMLO hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre la amenaza que lanzó Félix Salgado Macedonio contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el resto de los consejeros del organismo en aso de suspender definitivamente su candidatura.

En un plantón que mantiene fuera de las instalaciones del INE junto al candidato por Morena por el estado de Michoacán, Raúl Morón, que vive la misma situación, Salgado Macedonio dijo que revelaría el domicilio particular de Lorenzo Córdova.

"Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿si?”, expresó en la manifestación.

El INE deberá emitir un falló el día de hoy, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara un lapso de 48 horas para volver a considerar la candidatura de ambos candidatos respectivamente.