Hay que ver de dónde obtienen armas: desaprueba AMLO a ‘Los Machetes’, autodefensas de Pentelhó, Chiapas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, desaprobó la creación del grupo de autodefensas “Los Machetes”, en la región de Pentelhó, Chiapas, cuestionando el origen del armamento de la organización comunitaria.

AMLO reiteró que su gobierno no está a favor de la creación de grupos autodefensas en México, pues ha dicho que la seguridad de los ciudadanos debe de ser responsabilidad del Estado, por lo que estaba en desacuerdo con este nuevo grupo en Pentelhó, Chiapas.

"Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad. No se puede hacer justicia por propia mano, nadie puede hacer eso, eso es ilegal y eso no debe aceptarse. Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad”, mencionó en La Mañanera.

Andrés Manel dijo que en muchos de los casos los grupos comunitarios de autodefensas se justifican con la premisa de la falta de elementos de seguridad en México, por lo que ellos mismos tienen que proteger en sus regiones.

Sin embargo, el mandatario indicó que en muchos casos, otras organizaciones con fines distintos se involucran en el movimiento, deslegitimizando la autenticidad de los autodefensas.

En este sentido AMLO dijo que se debía investigar de dónde es que estos grupos civiles obtienen sr armamento, que suelen ser armas de alto calibre o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“Y que no usen eso como excusa, que no digan: ‘Es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos’, porque son dos cosas: o es una cuestión politiquera, de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder; o delincuencia, hay que ver de dónde obtienen las armas”, aseveró.

Respaldan a autodefensas

Miles de indígenas tzotziles y tzeltales de Pantelhó se reunieron este domingo 18 de julio para mostrar su apoyo al nuevo grupo de civiles armados "Los Machetes", denominados autodefensas y creados recientemente en Pentelhó, Chiapas.

En una asamblea local un centenar de hombres con fusiles de asalto y algunos con machetes, denominados “Autodefensas del Pueblo Los Machetes", fueron presentados a la comunidad.

El grupo había anunciado el sábado pasado su aparición, en la cual dijeron que llegan "para expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado" porque no quieren más muertes para los campesinos indígenas.

Este domingo los pobladores manifestaron su respaldo, al tiempo que rechazaron a los narcotraficantes y sicarios y expresaron su deseo de vivir “en paz y libertad”.

Denunciaron que este municipio se ha visto afectado por una ola de asesinatos de los sicarios del grupo armado “Los Herrera”, ligado al ayuntamiento.

Uno de los representantes de la comunidad aseguró que este no es un acto político, sino una acción por la defensa de la vida y anunció que esta organización armada ahora es respaldada por las 83 comunidades y habitantes de la cabecera municipal.

