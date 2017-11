Hay semejanza entre Meade y Elías Calles, afirma Videgaray

El secretario de Hacienda y Crédito Púbico, José Antonio Meade, es como Plutarco Elías Calles (ex Presidente de México y fundador del PRI): ha ocupado 4 secretarías de Estado en dos gobiernos distintos y las ha conducido con inteligencia y disciplina, entre otros.

Así presentó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso al encargado de las finanzas públicas el país, quien expuso el panorama económico del país, ante el cuerpo diplomático acreditado en México.

José Antonio Meade. Foto: El Universal

En el marco de un encuentro que la Cancillería mexicana preparó con embajadoras y embajadores acreditados en territorio mexicano, y funcionarios que guían la economía del país, Videgaray Caso se deshizo en elogios para José Antonio Meade Kuribreña.

Lo describió como uno de los mexicanos más exitosos y preparados en México, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de la política pública en el país en las últimas décadas.

Plutarco Elías Calles

“El único mexicano que junto con Plutarco Elías Calles, ha ocupado 4 secretarías distintas en 2 gobiernos diferentes y que hoy conduce con gran inteligencia y disciplina y sobretodo patriotismo y visión de estado, la política macroeconómica de México”, indicó.

Añadió que bajo el liderazgo de Meade Kuribreña México tiene rumbo, estabilidad y claridad en la política económica.

Prometen secretaría de Hacienda a Meade en 2018 si El Bronco gana

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador de Nuevo León y aspirante independiente a la Presidencia, envió mensajes a los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Turismo, Enrique de la Madrid, en medio de la carrera por 2018.

De Meade, quien según analistas, tiene probabilidades de abanderar al PRI el año entrante, dijo que lo mantendría como titular de Hacienda en caso de llegar a la Presidencia.

José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda.

Durante la inauguración del Buen Fin en Nuevo León, dijo que “como decía aquí el secretario de Economía [Ildefonso Guajardo], el secretario de Hacienda está haciendo un gran esfuerzo y tendrá chamba para el próximo sexenio”.

A Meade, remató, “lo vamos a invitar ahí donde está y obviamente seguiremos en ese sentido”. El titular de Hacienda, también a la cabeza de las carteras de Relaciones Exteriores y Desarrollo Social en este sexenio, no se ha pronunciado al respecto.

Después, en la Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se celebra hasta el domingo en Monterrey, afirmó que le “encantaría” competir con el secretario de turismo Enrique de la Madrid por la Presidencia de la República.

Estoy en la inauguración de la 4 Feria de los #PueblosMágicos en @cintermexmty ¿van a venir? Acá los esperan los 111 pueblos para que conozcan sus tradiciones, gastronomía y cultura. pic.twitter.com/HwvVlNpc1q — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 17 de noviembre de 2017

Esto, sobre cómo ve las aspiraciones políticas del priísta: “A mí me encantaría que fuera mi competencia, nos llevamos a toda madre, podemos hacer una gran competencia y no me desagrada, pero es decisión de él y de su partido”.

No es la primera vez que Rodríguez Calderón muestra su apoyo a otros aspirantes. Ante la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), antes de hacer oficial su intención de contender en 2018, dijo que votaría por el panista Miguel Márquez.

Con Información de: El Universal

También puedes leer