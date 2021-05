"¡Hay toro!": Salgado Macedonio celebra designación de su hija Evelyn como candidata en Guerrero

México.- "¡Hay toro!", así fue como Félix Salgado Macedonio celebró la designación de su hija Evelyn Salgado Pineda como candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena, registro que tenía él antes de que las autoridades electorales se lo retiraran por no justificar sus gastos de precampaña.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Salgado Macedonio reaccionó de forma positiva al hecho de que será su propia hija quien lo sustituirá en la candidatura morenista por el gobierno de Guerrero, una noticia por la que dijo sentirse muy feliz.

La vida tiene momentos inesperados y misteriosa manera de conspirar. De repente mi nombre cambió de la noche a la mañana. Una sola letra cambió mi destino; De Félix a Feliz y las dos palabras significan dichoso", escribió.

El excandidato de Morena señaló que las mujeres y los jóvenes son el motor de la llamada Cuarta Transformación, por lo que aseguró que la victoria será para su partido en las elecciones del próximo 6 de junio, pero "ahora con mayor contundencia". "Somos equipo, somos familia y este movimiento camina con el corazón".

Por último, Félix Salgado Macedonio sentenció que "hay toro", una frase que recuerda a la advertencia que semanas atrás hizo al INE, cuando dijo a los consejeros generales que "no le toquen los güevos al toro".

¡Hay Toro, hay candidata y habrá gobernadora en Guerrero con Evelyn Salgado Pineda!", declaró.

Fue ayer domingo 2 de mayo que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) aprobó el registro de Evelyn Salgado como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.

En sesión extraordinaria, el IEPC del estado aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo 146/SE/02-05-2021 para sustituir la candidatura de Morena a la gubernatura guerrerense.

Así celebró Salgado Macedonio la designación de su hija como candidata de Morena a gobernar Guerrero. Imagen: Captura de Facebook

Esto un día después de que la hija de Félix Salgado Macedonio acudió al instituto a presentar su solicitud de registro tras resultar ganadora de la encuesta interna del partido.

El senador con licencia aseguró que apoyará a su hija en todos los eventos de campaña y que incluso ella es una mejor opción que él para gobernar Guerrero, aunque no desaprovechó la ocasión para volver a arremeter contra las autoridades electorales.

"A ellos se les olvidó que soy senador de la República, y me van a oír mi pico en la tribuna, y ahora sí me los voy a ch*ngar, me los voy a ch*ngar y bonito, ahí nos vamos a ver las caras, el INE y el Trife", advirtió Salgado Macedonio.

El excandidato de Guerrero también afirmó que no será una sombra para su hija, a quien describió como una mujer honesta, recordando que antes de desempeñó en la Secretaría de la Mujer de Acapulco.

No está el papá ahí. Mal haría yo en estar como sombra de ella. No, nunca se equivocan, Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente. Ella ha sido funcionaria, en la Secretaría de la Mujer en Acapulco, y salió muy bien", sostuvo.

Asimismo, el legislador rechazó que hubo favoritismo en las encuestas telefónicas realizadas por la Comisión Nacional de Encuestas y otras dos empresas privadas para definir a quien lo sustituiría como abanderado de Morena.

Por su parte, la propia Evelyn Salgado Pineda aseguró que no se llama "Juanita" y quien gobernará Guerrero durante seis años será ella y no su padre, en caso de ganar las elecciones, aunque reconoció que el senador es un guía para ella.

"No me llamo 'Juanita', aclarar que con el voto del pueblo va a gobernar seis años Evelyn Salgado Pineda. Félix Salgado Macedonio es mi padre, ha sido mi guía, tengo el ejemplo de caminar con el pueblo, de la lucha social", fueron sus palabras.