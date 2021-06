Hay una pérdida de identidad en los partidos políticos: Martínez Manzur

Sinaloa.- El viernes 11 de junio, Debate transmitió vía redes sociales “La crisis actual de los partidos políticos” con Fernando Ojesto Martínez Manzur, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y consultor internacional en materia electoral. El invitado propuso alternativas para fortalecer el panorama político electoral actual.

La debilidad del actual sistema de partidos políticos

Ojesto Martínez planteó que un sistema de partidos fuerte es fundamental para la democracia “no hay democracia sin partidos políticos, son actores fundamentales y fundacionales de una democracia”, para esto los ciudadanos deben ser libres de elegir en lo que se conoce como pluralismo político, que debe ser compuesto por partidos que presenten programas diversos y alternativos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por lo tanto, las coaliciones electorales de fuerzas políticas con posturas e ideales contrarios entre sí afecta a la democracia representativa “la ciudadanía con una ideología ya sea de izquierda, de derecha, de centro o progresista no encuentra un partido político que lo represente”.

Leer más: SAT avaló empresas con las que se hizo el presunto desvío millonario

Estas alianzas electorales afectan en la identidad de los partidos “un partido de izquierda ¿cómo me va a representar si se coaliga con otro partido que en sus estatutos establecen que es un partido de derecha? Creo que se pierde un poco de la identidad de los partidos políticos”.

También criticó los fines de estas coaliciones “las coaliciones se hacen para resultados electorales, para conseguir más curules, más puestos de elección popular, pero lo que está buscando la ciudadanía no nada más es el resultado electoral, sino lo que está buscando es que sus necesidades se lleven a la agenda legislativa y ahí es cuando entran en colisión las coaliciones que son de partidos ideológicamente separados”.

El involucramiento de la ciudadanía

El consultor consideró que le corresponde a la ciudadanía sancionar con el voto a los personajes que van en contra de los valores del partido que los postuló: “el control es desde la ciudadanía, ya que no hay un mecanismo que sancione a las diputadas y diputados que no hayan votado de acuerdo a sus propuestas”.

Puntualizó que postular candidatos externos vulnera el objetivo de un partido político “también es una debilidad del sistema de partidos, están postulando a candidaturas externas, candidatos y candidatas que no reflejan realmente las ideas de sus partidos y entonces esto debilita a las ideologías”.

Coaliciones de gobierno en lugar de alianzas electorales

Martínez Manzur propuso que las coaliciones pasen de ser electorales para convertirlas en coaliciones de gobierno “los partidos políticos y las propias coaliciones tienen la obligación de presentar una plataforma electoral ante la autoridad electoral, en esa plataforma se establecen las propuestas específicas que van a llevar a la agenda pública, la agenda legislativa o de gobierno”.

Y de esa forma hacer vinculantes jurídicamente, es decir, que se deban de cumplir por ley: “ver cómo podemos hacer que estas plataformas electorales sean vinculantes no nada más durante la campaña, sino que sean vinculantes a la hora que toman el puesto, en la agenda legislativa”, lo que haría falta es un mecanismo para hacer valer tales plataformas.

Calidad en lugar de cantidad

Como conclusión de la entrevista, Fernando Ojesto Martínez Manzur propuso que se debería medir el papel de los partidos políticos y no solo el porcentaje de votación que obtuvo. “Aquellos partidos que no respeten las reglas democráticas, que no beneficien y que nos fortalezcan el sistema democrático y cometen violaciones graves y sistemáticas, considerar la cancelación del registro y excluir aquellos que no beneficien, que no fortalecen el sistema democrático”.

Consideró que quienes no cumplan con el compromiso democrático no tienen cabida en nuestro esquema de participación. “Nos tendríamos que enfocar en que estos partidos sean democráticos”.

Leer más: Líderes de Va por México garantizan equiibrio y contención de la 4T

Los partidos poseen financiamiento público, son los encargados de formar ciudadanía, de formar y capacitar a demócratas”. Opinó que de esta forma se podría avanzar hacia el fortalecimiento de nuestra democracia.

El Dato

El partido verde

Históricamente el Partido Verde Ecologista de México ha sido un partido que ha acompañado al gobierno en turno, fungiendo como partido satélite. Durante el mandato del Partido Acción Nacional de 2000 a 2012, cuando retornó el Partido Revolucionario Institucional de 2012 al 2018 y desde 2021 respalda a Morena.

¡!Heroíco! Salvavidas evitan que pareja de adolescentes mueran ahogados en Mazatlán

Síguenos en