“He visto candidaturas con 20 puntos arriba terminar derrotadas”: Graciela Ortiz

Frente a las opiniones que la sitúan en una carrera “cuesta arriba” por la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz González afirma que ha visto candidaturas con 20 puntos arriba terminar derrotadas y viceversa, por lo que asegura confiar en su trayectoria de esfuerzo personal, trabajo y disciplina.

La candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, en entrevista para debate.com.mx sostuvo que en su vida nunca han existido condiciones fáciles ni sencillas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Soy una mujer de esfuerzo que ha tenido que construir las oportunidades en la vida a partir del esfuerzo personal, del trabajo, del estudio, de la dedicación, de la disciplina, en ese contexto veo este desafío que hoy tenemos”, añadió la exlegisladora federal y local.

Leer más: Cuen asegura que PAS colaborará para un triunfo arrollador de Rocha Moya en Sinaloa

Ortiz González dijo que nunca ha considerado que una elección esté determinada de antemano, que para eso son las campañas, para poder plantear con precisión la visión de estado, de cómo resolver la agenda de pendientes que hay y cómo detonar oportunidades para todos.

“Será la población la que haga la valoración específica en el momento de la jornada. Falta mucho para eso, falta mucho por ver, falta por escuchar qué planteamientos se hacen por cada una de las fuerzas políticas. Obviamente, por razones de términos electorales y legales no te las puedo comentar, pero yo te diría que nunca alguna elección está predeterminada, para eso son las campañas. He visto candidaturas con 20 puntos arriba terminar derrotadas y he visto también lo contrario”, mencionó Graciela Ortiz González candidata a la gubernatura de Chihuahua.

Gobernar, no es una moda.

Cuestionada sobre el perfil que debiera reunir la persona que asuma las riendas de Chihuahua, Ortiz González dice que, basada en experiencias anteriores, hay que tomar en cuenta el conocimiento que la persona tiene de los problemas reales de Chihuahua.

Lamentó que hoy en día esté convertido un poco en moda que alguien aspire simplemente por el hecho de aspirar o porque es posible, porque paga determinada campaña en redes, porque tiene determinado índice de popularidad y cree que eso es lo que resuelve los problemas.

Leer más: Matan a padre de dirigente estatal del PAN en Oaxaca

“La verdad es que en la época contemporánea hemos visto la equivocación que hemos cometido dándole la confianza a quienes no tienen conocimiento, a quienes no tienen capacidad, a quienes no tienen una trayectoria que garantice que lo que te dicen lo van a hacer, y eso ha dado como resultado que tengamos retrocesos, algunos de ellos los estamos padeciendo todavía”, señaló Graciela Ortiz González.