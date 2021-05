"Hemos cultivado y el 6 de junio vamos a cosechar": asegura Rocha Moya su triunfo en Sinaloa

Sinaloa. En reunión con la estructura electoral y de promoción del voto de Morena de los distritos 20, 21, 22 y 23, encabezada por el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, confió en que el trabajo de campaña de morenistas y pasistas y el respaldo ciudadano lo llevarán, junto a todos los candidatos, al triunfo el 6 de junio.

Al “ejército” de hombres y mujeres que conforman la estructura de promoción y defensa del voto, se sumarán esta tarde más de 600 priistas encabezados por 38 reconocidos líderes y operadores políticos del PRI, que se adhieren a Rubén Rocha Moya, abanderado a la gubernatura por Morena-PAS, quien sin duda tiene el mejor proyecto de transformación del estado y bienestar social.

“Aquí están nuestras y nuestros compañeros en los cuales depositamos toda la confianza; hemos sembrado, hemos estado cultivando, y el 6 de junio vamos a cosechar; tenemos encargado a este ejército muy digno de hombres y mujeres para que nos cuiden el producto de nuestro trabajo, no solo de la campaña, del trabajo que se ha venido acumulando en todo lo que va de la transformación de México a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador”, manifestó ante un auditorio vibrante y eufórico.

Al hacer uso de la voz, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, expresó:

“Este es el momento clave de Sinaloa, tenemos que acompañarlo, yo sé que ustedes representan la organización electoral y en su corazón, en su compromiso, tendrán que sacar el proceso del próximo 6 de junio, así se construyen los triunfos, porque no es solamente un hombre el que va a llevar esa bandera, somos miles y miles de mexicanos y sinaloenses que queremos un cambio verdadero, de nada va a servir que ganemos el 6 de junio y no acompañemos a Rubén Rocha los próximos seis años como gobernador, necesitamos acompañarlo, necesitamos estar a su lado para que Sinaloa se transforme y cambie”.

A su vez, Rocha Moya reiteró que la alianza ya ganó la campaña, pues no existe ni una sola encuesta que lo ponga por debajo de sus contendientes, ya que encabeza las preferencias, por lo que está seguro que se alzará con la victoria el 6 de junio, junto con todas y todos los candidatos.

Precisó que no comparte la idea de que el gobierno sea patrimonio de un partido, porque es de las y los ciudadanos, pero garantizó que ningún priista, panista o perredista les va a quitar un lugar a los morenistas y a los pasistas en su gobierno.

El abanderado de Morena y el PAS llamó a los presentes a disponerse a constituir en Sinaloa un gobierno en el que no se mienta, no se traicione a la gente y, sobre todo, en el que no se robe.

Rubén Rocha Moya estuvo acompañado en el encuentro por el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sinaloa, senador Américo Villarreal Anaya; el presidente de la Mesa Directiva del Senado, senador Eduardo Ramírez Aguilar; y el candidato a la alcaldía de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Así como la candidata a diputada local por el Distrito 20, Alma Rosa Garzón; la candidata a diputada local por el Distrito 21, Rosario Osuna; la candidata a diputada local por el Distrito 22, Flor Emilia Guerra; el candidato a diputado local por el Distrito 23, Juan Carlos Patrón; y la candidata a diputada federal por el Distrito 6, Olegaria Carrasco.