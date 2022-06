"Hipocresía": Gabriel Quadri pide prohibir pesca y producción de carne antes que corridas de toros

"Juez hipócrita ignorante. Lo único que tienen que ver los toros con el medio ambiente es su crianza en libertad con conservación de ecosistemas. No es una especie silvestre. Que prohíba la tortura de millones de pollos, cerdos y reses en rastros y granjas industriales y la pesca", aseveró el diputado federal del PAN.

La SCJN argumentó que cualquier práctica que implique maltrato, tortura y provoque la muerte de animales con fines recreativos y entretenimiento no puede contar con protección bajo los derechos culturales.

El panista reaccionó así a las declaraciones de la Suprema Corte , que en días recientes consideró que las corridas de toros y peleas de gallos no deben ser susceptibles a considerarse patrimonio cultural inmaterial , aunque no se pronunció por prohibir la fiesta brava.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Gabriel Quadri salió en defensa de las corridas de toros luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la fiesta brava y las peleas de gallos no deben ser consideradas patrimonio cultural inmaterial.

