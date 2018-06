Hipócritas defensores de reforma educativa: AMLO

Jiquilpan.- Andrés Manuel López Obrador tachó de hipócritas a quienes defienden la aplicación de la reforma educativa con el argumento de que les preocupa el bienestar de los niños.

Señaló que, si verdaderamente les importara la niñez, se dedicarían a resolver el grave problema de la pobreza en el País.

En un acto de campaña en Jiquilpan, Michoacán, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia reiteró que, si gana la elección, dicha reforma será derogada, porque vulnera los derechos laborales de los maestros.

Foto: Agencia Reforma

"Estos corruptos tecnócratas piensan que la gente se nos va a echar encima, porque hicieron creer que era una verdadera reforma educativa, y cómo voy yo a plantear cancelarla, es como ir en contra de la educación, que es lo que dicen estos corruptos, '¡y los niños!, ¿por qué no les importan los niños que se quedan sin clases?, ¡pobres niños!'. Son unos reverendos hipócritas, expresó el tabasqueño.

"Si les importaran los niños, estarían resolviendo los grandes y graves problemas nacionales, no habría la pobreza que hay en México, no habría tanta necesidad; no les importan los niños, es un asunto ideológico de los conservadores", afirmó.

El tres veces candidato presidencial dijo a sus simpatizantes que la reforma educativa es una imposición del extranjero.

Foto: AFP

Se comprometió a promover un nuevo modelo realizado colectivamente entre el Gobierno, los maestros, especialistas en educación y los padres de familia.

"Eso no es una reforma educativa, ¿cómo se aplica una reforma educativa sin los maestros? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? El maestro. Vamos nosotros a cambiar todo eso.

"Vamos primero a ponernos de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, especialistas, vamos a elaborar un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio", propuso el ex Jefe de Gobierno capitalino.

Foto: Agencia Reforma

Llama hipócrita también a Anaya

El morenista criticó al abanderado del Frente, Ricardo Anaya, por haber asegurado durante el tercer debate presidencial que no había votado a favor del gasolinazo cuando era diputado federal.

López Obrador aseguró que sólo la bancada de Morena votó en contra del aumento del precio de los combustibles.

"En el debate, Anaya decía que él no había aprobado el gasolinazo. Es un reverendo hipócrita, claro que lo aprobó. Salió hasta a decir que con la reforma energética iban a bajar los precios de los combustibles.

Ahora está diciendo que va a bajar los precios de las gasolinas, quiere ganar votos echando mentiras. Pues, ya no les va a funcionar, advirtió el ex presidente nacional de Morena.