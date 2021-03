Hipólito Mora exlíder de autodefensa se registra como candidato a la gubernatura en Michoacán

Michoacán.-Hipólito Mora quien fuera líder de autodefensas en Michoacán se registró este jueves como candidato a la gubernatura del estado con el Partido Encuentro Social (PES).

La autodefensa se presentó ante el Instituto Nacional Electoral de Michoacán (IEM) a fin de oficializar la candidatura. Tras ello en un pequeño mensaje compartido en redes sociales Hipólito se pronunció por mejorar la seguridad pública en la entidad.

"Tengo el deseo de ser gobernador para servir a los michoacanos y no para servirme a mí. Yo no tengo el deseo ni la intención de estar sentado en una oficina, yo quiero salir a platicar con toda la sociedad, a que me digan que problemas tienen, a luchar para ellos, no saquear el estado", mencionó.

Así mismo enfatizó en que uno de los aspectos que mantendría sería el de servir "sin robar" para servir a los michoacanos y servir como ejemplo para todos aquellos que ya se encuentran en algún cargo público.

Hace ocho años cansado de los abusos y atropellos cometidos por células delictivas de los Caballeros Templarios, Hipólito Mora se levanto en armas en los municipios de Buena Vista y Tepalcatepec, durante su lucha estuvo acompañado del fallecido José Manuel Mireles.

De acuerdo con lo narrado por la Jornada, Hipólito junto a su compañero el Doctor Mireles lideraron a un grupo de al menos 400 ciudadanos que al igual que ellos salieron a las calles para proteger su tierra.